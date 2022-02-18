إصابة ربة منزل ونفوق ماشية وطيور في حريق داخل حوش بسوهاح

شهدت دائرة مركز المراغة، شمال محافظة سوهاج، نشوب حريق في حوش ملحق بمنزل، ما أدى إلى إصابة مالكة الحوش، ونفوق ماشية وطيور، وعلى الفور جرى الدفع بسيارة إطفاء، وتم السيطرة على الحريق وإخماده قبل امتداده.

إخطار بالحادث

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا يُفيد بنشوب حريق بحوش وإصابة سيدة، وبالفحص تبين نشوب الحريق بحوش ملحق بمنزل ملك المدعوة «أسماء ح أ»، 32 سنة، وتقيم دائرة المركز، وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده.

إصابة سيدة بحروق نارية بالوجه واليدين والقدمين

ننتج عن الحريق إصابة مالكة الحوش بحروق نارية من الدرجة الثانية بالوجه واليدين والقدمين وتم نقلها إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

نفوق رأسين من الماشية وبعض الطيور

وأفادت المذكورة للشرطة بإقرارها بمضمون ما تقدم، ورجحت أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي، وأضافت بنفوق رأسين من الماشية وبعض الطيور واحتراق كمية من البوص وأفلاق النخيل، ونفت الشبهة الجنائية، وتم تحرير المحضر اللازم، وجرى إبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وفي سياق آخر، استقبل المستشفى المركزي، «علي س م»، 27 سنة، كهربائي سيارات، ويقيم دائرة مركز المنشاة إلى المستشفى المركزي بالمنشاة مصابا بحروق من الدرجة الثانية بأجزاء متفرقة بالجسم، وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي.

وأفاد شقيقه «وليد س م»، 35 سنة، عامل، ويقيم دائرة المركز اتهم «كرم ع ر»، 23 سنة، عامل، بمقهى ويقيم دائرة المركز بسكب إناء به ماء ساخن على شقيقه ما أدى لإصابته بسبب خلافات على قيمة مشروبات احتساها شقيقه المصاب بالمقهى.