سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 18-2-2022 .. مستقر خلال الأسبوع

واصل سعر الريال السعودي، استقراره أمام الجنيه المصري، اليوم، الجمعة 18 -2-2022، في البنوك وشركات الصرافة وفق آخر تحديث للبنوك.

أفضل البنوك لبيع وشراء الريال السعودي اليوم

وجاء بنك مصر من أفضل البنوك التي يبيع لها المواطن، الريال السعودي بسعر 4.1825 جنيه، بينما جاء البنك الأهلي اليوناني الأفضل في الشراء بسعر 4.1804 جنيه.

وترصد «الوطن»، عمليات البيع والشراء للريال السعودي، بالجنيه المصري، اليوم الجمعة 18-2-2022، في كافة البنوك المصرية.

سعر الريال السعودي في البنوك

شهد الطلب على الريال السعودى اليوم الجمعة 18-2-2022 هدوءا في البنوك وشركات الصرافة خلال الأسبوع الجاري بالرغم من قرب انطلاق رحلات «عمرة رجب».

وبيع الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي، بنحو 4.20 جنيه، مقابل 4.06 جنيه للشراء، وبيع الريال السعودي في بنك الإسكندرية بسعر 4.20 جنيه، مقابل 4.15 جنيه للشراء، كما سجل سعر الريال السعودي ببنك كريدي أجريكول سعر 4.20 جنيه للبيع مقابل 4.14 جنيه.

وبيع الريال السعودي بسعر 4.20 جنيه مقابل 4.04 جنيه للشراء ببنك ميد، وسجل سعر 4.20 جنيه، مقابل 4.15 للشراء في بنك قناة السويس، كما سجل سعر 4.20 جنيه للبيع، مقابل 4.17 للشراء في بنك cib، وبيع بسعر 4.20 جنيه، مقابل 4.16 للشراء في البنك المصري الخليجي، فيما عرض المصرف العربي الدولي الريال السعودي بسعر 4.20 جنيه للبيع مقابل 4.17 جنيه للشراء .