سعر الريال السعودي اليوم الخميس 17-2-2022 في مصر

منذ إعلان المملكة العربية السعودية عودة حركة الطيران المباشر مع مصر، يهتم كثيرون بمعرفة سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، خاصة من يخططون للذهاب لأداء مناسك عمرة رجب 2022 في الأراضي المقدسة.

وللمهتمين بالبحث عن أسعار العملات العربية، يرصد موقع بوابة «الوطن» في إطار الخدمات الاخبارية في المجال الاقتصادي سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، في البنوك الحكومية والخاصة العاملة بالقطاع المصرفي، في بداية تعاملات اليوم الخميس 17 فبراير الحالي في السطور التالية:

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك المركزي، المختص بوضع السياسات والقرارات النقدية في المؤسسات المصرفية العاملة في مصر، 4.17 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

سجل سعر الريال السعودي في المصرف المتحد نحو 4.03 جنيه للشراء، مقابل 4.20 جنيه للبيع، وسجل الريال السعودي في بنك عودة اليوم 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، كما سجل الريال السعودي سعر 4.18 جنيه للشراء، مقابل 4.19 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

ووصل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، كما سجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل سعر الريال السعودي نحو 4.17 جنيه للشراء، مقابل 4.20 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

جاء سعر الدرهم الإماراتي نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع في بنك عودة، وسجل في بنك قناة السويس 4.24 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، كما سجل الدرهم الإماراتي سعر 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي، ووصل سعر الدرهم الإماراتي في المصرف المتحد لسعر 4.29 جنيه للبيع، ووصل سعر الدرهم الإماراتي 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع في بنك مصر.