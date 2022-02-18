الأدعية المستجابة في يوم الجمعة.. تفرج الهموم وتزيد الرزق

يوم الجمعة، هو خير أيام الأسبوع، فيه الكثير من الخير والبركات، كما أن الله عز وجل، قد خصه بساعة استجابة لكل دعاء، وهذا ما يدفع الكثير من العباد إلى الحرص على الإكثار من الدعاء في هذا اليوم الكريم، بهدف اغتنام فضله، متمنين من الله أن يستجيب دعواتهم.

أدعية تفريج الهم المستجابة في يوم الجمعة

عادة ما يبحث البعض عن أفضل الأدعية المستجابة في يوم الجمعة، وقد أشارت دار الإفتاء المصرية على موقعها الرسمي، إلى عدد من الأدعية، على العبد أن يرددها لتفريج الهم والكرب.

- «اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بكَ مِن زَوَالِ نِعْمَتِكَ، وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ، وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ، وَجَمِيعِ سَخَطِكَ».

- «حسبي الله لما أهمني، حسبي الله لمن بغى علي، حسبي الله لمن حسدني، حسبي الله لمن كادني بسوء، حسبي الله عند الموت، حسبي الله عند الصراط، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم».

- «اللَّهمَّ إنِّي أعوذُ بِكَ منَ الْهدمِ، وأعوذُ بِكَ منَ التَّردِّي، وأعوذُ بِكَ منَ الغرَقِ والحريقِ، وأعوذُ بِكَ أن يتخبَّطني الشَّيطانُ عندَ الموتِ، وأعوذُ بِكَ أن أموتَ في سبيلِكَ مُدبرًا وأعوذُ بِكَ أن أموتَ لديغًا».

الأدعية المستجابة لزيادة الرزق

مما لا شك فيه، أن من أكثر الأمور التي يدعي بها الإنسان ربه، هي الزيادة في الرزق، لا سيما في ظل الضغوطات الحياتية التي يعيشها الكثير من البشر، وأيضا الأزمات الاقتصادية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، إذ أشارت دار الإفتاء، إلى الأدعية المستجابة في يوم الجمعة لزيادة الرزق.

- «اللهم رزقًا واسعًا، وشفاءً من كل داء وسقم، يا من ترزق من تشاء بغير حساب، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، اللهم ارحمني رحمة تغنيني بها عمن سواك، إلهي أدعوك دعاء من اشتدت فاقته، وضعفت قوته، وقلت حيلته، دعاء الغريق المضطر البائس الفقير، الذي لا يجد لكشف ما هو فيه من الذنوب إلّا أنت، يا غياث أغثني، يا غياث أغثني، يا غياث أغثني».

- «اللَّهمَّ اكفني بِحلالِكَ عن حرامِكَ، وأغنِني بِفَضلِكَ عَمن سواكَ».

- «اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدًا فقرّبه، وإن كان قريبًا فيسّره، وإن كان قليلًا فكثّره، وإن كان كثيرًا فبارك لي فيه».