طقس السويس اليوم.. رياح وبرودة شديدة

تشهد مدينة السويس، اليوم الجمعة، طقسا غير مستقرا منذ ليل أمس الخميس، واستمر حتى الساعات الأولى من اليوم الجمعة، إذ نشطت الرياح وظهرت غيوم كثيفة في السماء حجبت أشعة شمس الصباح، ما جعل المواطنين يشعرون بالبرد الشديد، ويرتدون الملابس الشتوية الثقيلة، بعد أن ساد المحافظة طقسا معتدلا على مدار الأيام الماضية.

طقس السويس اليوم

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم في السويس، غائم بشكل جزئي وتشهد بعض المناطق طقسا غير مستقر، على أن تكون حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه متر إلى متر و75 سم، واتجاه الرياح شمالية غربية.

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وذكرت «الأرصاد»، في بيان لها، أن مدينة السويس تقع ضمن خريطة المناطق التي من المتوقع أن تشهد سقوط الأمطار بشكل متفاوت في الشدة، بالإضافة إلى مدن القاهرة الكبرى، سيناء، جنوب الوجه البحري، بورسعيد، الإسماعيلية.

حركة الأسواق وحالة الطرق

على الرغم من حالة الطقس غير المستقرة والبرودة الشديدة، إلا أن حركة الأسواق داخل مدينة السويس لم تتأثر، وتم إغلاق المحال في موعدها، مساء أمس، بالإضافة إلى أن حركة التنقل سواء على الطرق التي تربط المدينة بعضها البعض أو تربطها مع المحافظات الأخرى، كانت منتظمة.

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رفع درجة الاستعدادات

تستمر درجة الاستعداد على حالتها القصوى، كما هي منذ بداية موجة الطقس غير المسقر، إذ أكد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، على مختلف الأطراف المعنية بالاستعداد التام والفوري للتعامل مع أي تقلبات جوية طارئة في أحياء المحافظة الـ 5، والتأكد من سلامة وعمل بيارات المطر ومتابعة ومراجعة جميع مخرات السيول لمجابهة أي أمطار أو سيول، مع جاهزية المعدات والسيارات الخاصة بشفط المياه والتأكيد من كفاءتها وصلاحيتها، بالإضافة إلى جاهزية الأفراد وأطقم العمل بها وتحديد أماكن تمركزها، والتنسيق مع الري والأحياء وغرفة عمليات محافظة السويس.