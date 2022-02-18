المفوضية الأوروبية: اللقاحات المنتجة في إفريقيا تمثل 1% من الجرعات الموجودة بها

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، إنّ إفريقيا شهدت تصميم تكنولوجيا جديدة لإنتاج اللقاحات بقيادة الأفارقة ويمتلكونها وذلك بدعم أوروبي.

وأضافت في كلمتها خلال فعاليات اليوم الثاني للقمة الإفريقية الأوروبية بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي: «مقتنعون بقدرات إفريقيا وتم عمل فرق بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لإنشاء مركز لنقل التكنولوجيا واستثمرنا 40 مليون يورو من خلال الالتزام الخاص ببلجيكا وفرنسا».

وتابعت: «مهتمون بوجود سيادة إستراتيجية للأفارقة فيما يتعلق باللقاحات، وبخاصة أن نسبة اللقاحات المنتجة في إفريقيا تمثل 1% من إجمالي الجرعات الموجودة بها، وهدفنا أن نصل إلى 60% بحلول عام 2040».