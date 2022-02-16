المفوضية الأوروبية: 5 ملايين يورو لمساعدة اللاجئين في مصر

أعلنت المفوضية الأوروبية، عن تمويل اللاجئين لشمال إفريقيا لعام 2022 بقيمة تصل إلى نحو 18 مليون يورو فى 3 دول هي مصر والجزائر وليبيا، ويأتي ذلك بالتزامن مع انعقاد قمة أوروبية أفريقية غدا الخميس تحت عنوان «إفريقيا وأوروبا.. قارتان برؤية مشتركة حتى عام 2030».

وبحسب ما ذكره موقع المفوضية الأوروبية، قال مفوض الاتحاد الأوروبي لشئون إدارة الأزمات، يانيز لينارتشيتش، إنَّه من المقرر تقديم نحو 5 ملايين يورو لمصر من أجل مساعدة اللاجئين وطالبي اللجوء الأكثر ضعفًا وفقرا، إذ سيساعد التمويل في الوصول إلى التعليم و الصحة الجيد، إضافة الى الخدمات والاحتياجات الأساسية.

الاتحاد الأوروبي يمنح 9 ملايين يورو للاجئين الصحراويين في الجزائر

وأضاف «لينارتشيتش»، أنَّ الاتحاد سيوفر نحو 9 ملايين يورو من التمويل للجزائر، لتلبية الاحتياجات الإنسانية للاجئين الصحراويين بالبلاد، حيث يمكن التمويل حصول اللاجئين على الغذاء وتحسين وصول المياه الصالحة للشرب والرعاية الصحية الأساسية لهم.

4 ملايين يورو في ليبيا للاحتياجات الأساسية

وفى السياق ذاته، أشار «لينارتشيتش»، إلى أنَّ نحو 4 ملايين يورو سيجرى تقديمهم لليبيا، و يأتى ذلك في مساعدة لتغطية الاحتياجات الإنسانية في مجالات الصحة والتعليم والحماية لمن هم بحاجة إليها في المراكز الفقيرة والمواقع التي يصعب الوصول إليها، معربًا عن أنَّ الاتحاد ملتزم بدعم الأشخاص الذين بحاجة الى المساعدات بغض النظر عن مكان وجودهم.

يُذكر أنَّ وضع اللاجئين أصبح صعبًا بشكل متزايد خاصة منذ بداية جائحة كورونا، ووفقا لموقع المفوضية الأوروبية، سيساعدهم الاتحاد الأوروبي في تلبية احتياجاتهم الأساسية لضمان حصولهم على الرعاية الصحية والتعليم، بالإضافة الى المنظمات الإنسانية في مصر والجزائر وليبيا والجماعات المستضعفة المتأثرين بالصراعات وعدم الاستقرار أو النزوح.