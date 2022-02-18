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السيسي: حصول إفريقيا على تكنولوجيا تصنيع اللقاحات سيسهم في تجاوزها آثار الجائحة

كتب:

شريف سليمان
11:26 ص | الجمعة 18 فبراير 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ وجود الدول الإفريقي في بروكسل اليوم بالقمة التي تستضيفها؛ هو انعكاس حقيقي لما يمكن للشراكة الدولية والتضامن في المجال الصحي من تحقيقه بإيجاد وسائل فعالة لمواجهة التحديات العالمية، إذا ما توافرت الإرادة السياسية اللازمة لذلك.

وأضاف السيسي في كلمته خلال فعاليات اليوم الثاني للقمة الإفريقية الأوروبية: «ونتيجة للجهود التي بذلتها كل من فرنسا وجنوب إفريقيا على مدار الفترة السابقة لبلورة رؤية إفريقية أوروبية مشتركة لدعم القارة الإفريقية للحصول على التكنولوجيا الطبية اللازمة لإنتاج اللقاحات».

وتابع: «أثمن الجهد الذي بذلته منظمة الصحة العالمية لتحقيق هذا الإنجاز الذي سيساهم في تمكين دولنا الإفريقية من تجاوز الآثار السلبية الصحية والاجتماعية للجائحة وهو  ما يصب في إطار حماية العالم أجمع من آثار الجائحة».

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بقلم شريف سليمان