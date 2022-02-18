الحكومة تنفي اعتزامها خصخصة «التأمين الصحي»

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن اعتزام الحكومة خصخصة منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة تزامناً مع إنشاء الشركة القابضة «رعاية مصر» لتحقيق أرباح اقتصادية.

نظام التأمين الصحي الجديد تكافلي اجتماعي

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً على أنه لا صحة لخصخصة منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، مُشددةً على أن نظام التأمين الصحي الجديد هو نظام تكافلي اجتماعي يهدف لتقديم خدمات طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز، ويضمن تقليل الإنفاق الشخصي على الرعاية الطبية، وتتحمل فيه الدولة تكلفة علاج غير القادرين، مُوضحةً أن الهدف من إنشاء الشركة القابضة «رعاية مصر» التابعة لهيئة الرعاية الصحية، هو العمل في مجالات الرعاية الصحية أهمها «إدارة المستشفيات – إدارة الكيانات الصحية – إنشاء المستشفيات وصيانتها – التحول الرقمي والحلول التكنولوجية في الصحة – حاضنات الأفكار التكنولوجية الصحية».

كما تهدف أيضاً إلى دعم نجاح وخطط الهيئة في تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية في مصر وبجودة عالمية والوصول إلى مؤشرات جيدة، وتعمل بشكل تكاملي مع هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل والجهات المعنية بالشأن الصحي في مصر، وليس لها علاقة بمتلقي الخدمة.

خدمات طبية حديثة

وفي سياق متصل، تغطي منظومة التأمين الصحي الشامل خدمات طبية وفقًا لأحدث التقنيات الطبية المُقدمة بمصر، وتشمل هذه الخدمات كل الأمراض من بينها، التدخل الجراحي، والتحاليل، والأشعة، وعلاج الأورام، وزراعة الأعضاء والأجهزة التعويضية والمعينات البصرية والسمعية، وعلاج الأسنان، والأغذية العلاجية والتكاملية، وغيرها.

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