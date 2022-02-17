جامعة بنها تنظم قوافل ثقافية تربوية بقرى «حياة كريمة» بشبين القناطر

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها برعاية الدكتور جمال سوسة رئيس الجامعة، والدكتور محمود عراقي المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، قوافل ثقافية تربوية توعوية بقرية الجعافرة بشبين القناطر، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصري.

القوافل في إطار المبادرة «مودة»

وفى إطار البرنامج الرئاسى «مودة» للحفاظ على كيان الأسرة المصرية، نظمت كلية التربية بإشراف الدكتورة إيمان عبد الحق عميد كلية التربية، والدكتورة منى زعزع وكيلة كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتنسيق مع رانيا معتز عيسى أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها، ندوة عن «العلاقات الزوجية: المشكلات والحلول» حاضر فيها الدكتورة تحية عبد العال الأستاذ بقسم الصحة النفسية بالكلية، والدكتور علاء متولي أستاذ الرياضيات بقسم المناهج وطرق التدريس.

قافلة حول تربية الأبناء

كما نظمت كلية الآداب بإشراف الدكتورة عبير الرباط عميد الكلية، والدكتور عربي عبد العزيز الطوخي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ندوة عن «تربية الأبناء: المشاكل والحلول» حاضر فيها الدكتورة عفاف حسن عبد العزيز مدرس بقسم علم النفس بالكلية، وتناولت الندوة الحديث عن علاقة الأب والأم بالأبناء وما يترتب على ذلك من سمات نفسية وشخصية لأبنائهم، والعوامل الاجتماعية والنفسية التي تؤدي إلى المشاكل النفسية وأسبابها وطرق علاجها.

في سياق آخر، اختتمت جامعة بنها فعاليات معسكر «قادة المستقبل 8» الدورة التدريبية لإعداد القيادات الشبابية، المقامة بمركز إعداد القادة بمشتهر، برعاية الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد أبو سالم المشرف العام على مركز إعداد القادة.

وشهد الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، تكريم الطلاب المشاركين بالدورة التدريبية وتكريم القادة المثاليين، بحضور الدكتور أحمد نجيب مدير مركز إعداد القادة.

وأكد الدكتور تامر سمير على أهمية دور مركز إعداد القادة في دعم وتأهيل القيادات والكوادر الطلابية الشبابية في كافة المجالات وإعداد جيل قادر على تحمل المسئولية وخدمة مجتمعه ووطنه بكفاءة وفاعلية، فضلا عن تعزيز قيم المشاركة والعمل الجماعي وتنمية الوعي والانتماء الوطني لدى طلاب الجامعة.

يذكر أن فعاليات الدورة التدريبية قادة المستقبل 8، قد انطلقت على مدار ثلاث أيام بمقر المركز بمشتهر، بمشاركة كوكبة من الشخصيات العامة وخبراء التدريب.