«بوتين» يقود تدريبا للتأكد من كفاءة الأسلحة النووية الروسية

ذكرت قناة «روسيا اليوم»، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيقود غدا تدريبات لقوات الردع الاستراتيجي تتضمن إطلاق صواريخ مجنحة وباليستية، وسط تصاعد التوترات مع أوكرانيا الجارة لروسيا، وتحذيرات غربية من إقدام «موسكو»، على غزو «كييف»، الأمر الذي تنفيه الأولى، لكنها تتمسك بضمانات أمنية.

ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، فإن التدريبات ستجري تحت قيادة الرئيس فلاديمير بوتين باعتباره القائد العام للقوات المسلحة الروسية، حيث سيتم خلال التدريبات عمليات إطلاق لصواريخ باليستية ومجنحة.

التأكد من الجاهزية في ظل التوتر مع أوكرانيا

وذكرت الوزارة أن التدريبات تجري وفق خطط وضعت مسبقا، بغرض التأكد من جاهزية حاملات الصواريخ الاستراتيجية ووحدات الإدارة وطواقم منصات الإطلاق والسفن الحربية وذلك لأداء مهاما.

كما تأتي التدريبات كذلك بهدف التأكد من كفاءة الأسلحة التابعة للقوات الاستراتيجية النووية وغير النووية في الجيش الروسي، الذي كثف تدريباته خلال الفترة الماضية في ظل التوترات المتصاعدة مع روسيا.

وكانت وسائل إعلام أمريكية قالت إن الحرب الروسية على أوكرانيا يوم 16 فبراير، الأمر الذي أكده أيضا الرئيس الأوكراني، إلا أن يوم 16 مر دون أن تحدث الحرب.

اتصال هاتفي بين وزيري دفاع أمريكا وروسيا

ومن المقرر أن يشارك في التدريب الذي يقوده «بوتين» قوات تابعة للقوات الجوفضائية والمنطقة العسكرية الجنوبية وقوات الصواريخ الاستراتيجية والأسطول الشمالي وأسطول البحر الأسود في الجيش الروسي، كواحدة من أكبر التدريبات العسكرية الروسية في الفترة الأخيرة.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، أنه من المقرر أن يجري وزير الدفاع «سيرجي شويجو»، ونظيره الأمريكي «لويد أوستن»، مباحثات خلال اتصال هاتفي، حيث تجري المباحثات بمبادرة من الجانب الأمريكي، لبحث آخر التطورات حول أوكرانيا.

وكان وزير الخارجية الأمريكي «أنتوني بلينكن»، دعا روسيا أمس إلى «التخلي عن مسار الحرب»، واقترح على نظيره الروسي سيرجي لافروف إجراء لقاء في إحدى الدول الأوروبية لبحث الأزمة.