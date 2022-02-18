لتعميق ثقافة الابتكار.. تدشين منصة إلكترونية لجائزة مصر للتميز الحكومي

أعلنت جائزة مصر للتميز الحكومي، تدشين منصتها الإلكترونية، لتقديم كل أوجه الدعم في عملية التدريب والتوعية، من خلال توفير حزمة من البرامج والفيديوهات الإرشادية، عن طريق نخبة من الخبراء المتخصصين، بهدف نقل المعرفة فيما يخص الجائزة، والتعرف على معايير التميز العالمية، ولتعميق ثقافة التميز والابتكار المؤسسي والفردي.

هالة السعيد: المنصة بمثابة منارة للتميز الحكومي

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن المنصة الإلكترونية للجائزة، تعد بمثابة منارة التميز الحكومي بالجهاز الإداري للدولة، التي يمكن من خلالها لأي جهة أو فرد، التعرف على كل المعلومات المتعلقة بالجائزة.

وأضافت السعيد، أن الجائزة تهدف إلى تطبيق نظام إداري يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، بما يسهم في إرساء قواعد راسخة لدعم رحلة التطوير والتحسين المستمر، للارتقاء بمستويات الأداء، وسعيًا لتحقيق أهداف الجائزة الاستراتيجية، ولتصبح نموذجًا يحتذى به على صعيد الشرق الأوسط وإفريقيا في مجال التميز الحكومي.

تحقيق استراتيجية التحول الرقمي

أشار المهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي، إلى أن المنصة الإلكترونية تأتي تماشيًا مع استراتيجية الدولة المصرية، لتحقيق التحول الرقمي، وحرصًا من إدارة الجائزة على دعم جهود الدولة لنشر ثقافة التميز والتطوير المؤسسي، بهدف إحداث نقلة نوعية في الأداء وترسيخ مبادئ وقيم التميز في قطاعات الدولة خلال رحلتها نحو التميز الحكومي، من أجل تحسين جودة حياة المواطن وتعزيز ريادة وتنافسية الدولة المصرية، بما يتفق مع رؤية مصر 2030. (رابط المنصة الإلكترونية لجائزة مصر للتميز الحكومي)