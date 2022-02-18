حبس شاب قتل شقيقته خنقا لشكه في سلوكها ببني سويف

قررت جهات التحقيق في محافظة بني سويف، اليوم، حبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتخلص من شقيقته بكتم أنفاسها بعزبة أبو المكارم التابعة لقرية سدمنت الجبل بمركز إهناسيا، خلال مشادة كلامية بينهما، ما أدى إلى وفاتها في الحال، وجرى نقل جثتها إلى مشرحة المستشفى المركزي.

بلاغ بمقتل فتاة في بني سويف

كان اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، تلقى إخطارًا من اللواء أسامة جمعة مدير البحث الجنائي بالمديرية، يفيد بورود بلاغ بإقدام شاب على إنهاء حياة شقيقته خنقاً بكتم أنفاسها لشكه في سلوكها، وأرادها جثة هامدة داخل منزلهما بعزبة أبو المكارم التابعة لقرية سدمنت الجبل، دائرة مركز إهناسيا المدينة.

تفاصيل واقعة القتل

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة إهناسيا المدينة، على رأسها الرائد أحمد بهجت رئيس المباحث، إلى مكان الواقعة، وتبين من التحريات الأولية قيام شخص يدعي «غانم ع. ع»، 32 سنة، بقتل شقيقته وتدعى «آية ع. ع» 27 سنة، بقيامه بكتم أنفاسها أثناء الحديث معها ونشوب مشادة كلامية بينهما، وسقوطها مغشيًا عليها جثة هامدة، داخل منزلهما الكائن بعزبة أبو المكارم بقرية سدمنت الجبل.

نقل الجثة إلى المشرحة

ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف، جثة المجني عليها، إلى مشرحة مستشفى إهناسيا المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، التي طلبت تقرير مفتش الصحة المختص، تمهيدًا لاستصدار تصريح الدفن.

وتم ضبط المتهم، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية والإدارية، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة، حيث أمرت جهات التحقيق، بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها.