فيلم «حامل اللقب» يتصدر إيرادات الأفلام.. و«الكاهن» يتذيل القائمة

بلغ إجمالي حصيلة دور العرض السينمائية أمس، الخميس، مليون و190 ألف و220 جنيهًا، وتتنافس 8 أفلام مختلفة خلال الفترة الحالية في دور العرض، بحسب البيان الصادر من شركة دولار فيلم للتوزيع.

«حامل اللقب» يتصدر قائمة إيرادات الأفلام

وتصدر فيلم «حامل اللقب»، قائمة الإيرادات أمس، حيث حقق 394,783 جنيه، وهو من بطولة هشام ماجد، دينا الشربيني، بينما جاء في المركز الثاني فيلم «الجريمة»، بطولة الفنان أحمد عز، إذ حصد 340,532 جنيه.

«من أجل زيكو» يحصد المركز الثالث في ترتيب الإيرادات

وجاء فيلم «من أجل زيكو»، في المرز الثالث بحجم إيرادات بلغت 318,182 جنيه، وهو من بطولة كريم محمود عبد العزيز، ومنة شلبي، وجاء في المركز الرابع فيلم «11.11» بطولة الفنان إياد نصار، وغادة عادل، حيث حصد 55,741 جنيه.

كما بلغت إيرادات فيلم «تماسيح النيل»، 52,948 جنيه ليحتل المركز الخامس في قائمة الإيرادات وهو من بطولة خالد الصاوي، مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، محمد عبد الرحمن، يليه فيلم «قمر 14» الذي حصد 11,803 جنيه.

«معالي ماما» و«الكاهن» يتذيلان قائمة الإيرادات

بينما تذيل قائمة الإيرادات فيلمي «معالي ماما» و«الكاهن» اللذان لم يحققا سوى إيرادات ضعيفة، حيث حقق فيلم «معالي ماما» أمس إيرادات بلغت 9,699 جنيه، وحصد فيلم «الكاهن» 6,532 جنيه.

أبطال فيلم «معالي ماما»

يذكر أنّ فيلم «معالي ماما» بطولة بشرى، محمود الليثي، شيماء سيف، علاء مرسي، محمد علي رزق، سامي مغاوري، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف نادر صلاح الدين، وإخراج أحمد نور، كما تدور أحداثه في إطار اجتماعي أسري.