حالة الطقس غدا السبت 19-2-2022.. أمطار رعدية بالقاهرة والحرارة تصل لصفر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، توقعاتها لحالة الطقس غدا السبت، مستعرضة تفاصيل موجة الطقس السيئ التي تضرب البلاد على مدار الساعات المقبلة، مشيرة إلى أن الطقس سيكون باردا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، معتدلا على وسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر وشمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا على الأنحاء كافة، ومن المتوقع تساقط الثلوج على سانت كاترين.

الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس غدا

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان اليوم، أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 40-50%، وتكون رعدية أحيانا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، وسقوط الأمطار المتوسطة بنسبة 60% على السواحل الشمالية الشرقية، وتصل إلى حد السيول على وسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

بالنسبة لطقس البحر المتوسط، يكون معتدلا إلى مضطرب، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 2 إلى 5 متر، وتكون حركة الرياح شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر يكون معتدلا إلى مضطرب، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 2 إلى 2.5 متر، ويكون اتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة غدا السبت

كشفت الأرصاد الجوية، خلال بيانها، درجات الحرارة المتوقعة على مدن ومحافظات الجمهورية، يوم غد السبت:

القاهرة 16- 10

الإسكندرية 16- 10

وادي النطرون 17- 10

طنطا 16- 10

شبين الكوم 17 - 10

دمنهور 15- 10

بلطيم 15- 11

مطروح 16- 11

السلوم 15- 11

سيوة 17- 09

بورسعيد 15- 12

دمياط 15- 10

الزقازيق 17- 10

المنصورة 16- 10

الإسماعيلية 17- 09

السويس 16- 10

العريش 16- 11

رفح 15- 10

رأس سدر 16- 11

نخل 17-08

نويبع 17-15

طابا 20- 14

كاترين 14- 00

الطور 20-10

شرم الشيخ 21-16

الغردقة 21- 16

مرسى علم 22- 12

الفيوم 16- 09

بني سويف 17-06

المنيا 17-07

أسيوط 18- 07

سوهاج 19 -08

قنا 18- 09

الأقصر 20- 09

أسوان 21- 10

إدفو 21-11

أبو سمبل 21-11

الوادي الجديد 22- 07

شلاتين 24- 12

أبو رماد 24- 12

حلايب 22- 12

رأس حدربة 22- 12