سيول وانخفاض الحرارة.. متى تنتهي موجة الطقس السيئ ويتوقف سقوط الأمطار؟

يترقب الكثير من المواطنين حالة الطقس خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد أن أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن بدء حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، والتي يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، وقد تكون رعدية أحيانا، مع انخفاض في درجات الحرارة، ونشاط الرياح التي قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق خلال الأيام المقبلة، ما جعل المواطنين يتسائلون عن موعد تحسن حالة الطقس السيئ.

ونوضح من خلال هذا التقرير توقعات سقوط الأمطار خلال الأيام المقبلة، وموعد تحسن حالة الطقس وتوقف سقوط الأمطار، وفق ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، والتي جاءت كالتالي:

أماكن سقوط الأمطار

الجمعة 18 فبراير: من المتوقع سقوط أمطار متوسطة بنسبة 40% تقريبا على مناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة تتراوح بين 30 إلى 40% على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري ومدن القناة وسيناء قد تمتد إلى القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الصعيد.

السبت 19 فبراير: من المتوقع سقوط أمطار متوسطة بنسبة تصل إلى 60% تقريبا على نماطق من مدن القناة، قد تصل إلى حد السيول على مناطق من سيناء ومحافظة البحر الأحمر وشمال الصعيد، ويكون هناك أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة تتراوح بين 50 إلى 60% على مناطق من السواحل الغربية والوجه البحري، وقد تمتد إلى القاهرة الكبرى وجنوب الصعيد، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

الأحد 20 فبراير: من المتوقع سقوط أمطار متوسطة بنسبة تتراوح بين 40 إلى 60% على مناطق من مدن القناة وسيناء ومحافظة البحر الأحمر، وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية والوجه البحري وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء.

موعد تحسن حالة الطقس

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يكون هناك تحسن في حالة الطقس اعتبارا من يوم الإثنين المقبل، لتسود حالة تحسن الطقس تلك على كافة الأنحاء.