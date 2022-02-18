3 مرشحين لرئاسة «الوفد».. والحزب يعلن القائمة النهائية الثلاثاء المقبل

تنطلق انتخابات حزب الوفد 2022، الجمعة 11 مارس، لاختيار رئيس للحزب، حيث يتنافس ثلاثة مرشحين على مقعد الرئيس، بعد تقدم المهندس ياسر قورة، بأوراق ترشحه قبل الساعات الأخيرة من غلق باب التقدم، ويتنافس على مقعد الرئيس كل المستشار بهاء الدين أبو شقة، الرئيس الحالي للحزب، الدكتور عبد السند يمامة، والمهندس ياسر قورة، بعد أن تلقت اللجنة المشرفة على الانتخابات طلبات الترشح، طبقا لشروط الترشح من حيث كون المرشح عضواً بالهيئة الوفدية ومسدداً لاشتراك عام 2022 وتوريد مبلغ مائة ألف جنيه لخزينة الحزب كمساهمة في مصروفات العملية الانتخابية لا ترد بأي حال.

3 مرشحين في المواجهة على رئاسة حزب الوفد

تلقت اللجنة المشرفة على انتخابات حزب الوفد 2022، طلبات الترشح من 3 مرشحين، إذ تقدم المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، السبت الماضي بأوراق الترشح لانتخابات رئاسة الحزب، بينما تقدم الدكتور عبد السند يمامة، بأوراقه مساء الأربعاء، كما تقدم المهندس ياسر قورة بأوراقه مساء أمس الخميس، ليصبح بذلك عدد المرشحين 3 أشخاص.

إعلان القائمة النهائية للمرشحين الثلاثاء المقبل

وقال وجدي زين الدين عضو الهيئة العليا للوفد، إن الحزب سيعلن القائمة النهائية للمرشحين الثلاثاء المقبل، الموافق 22 فبراير، موضحاً أن اللجنة أغلقت باب التقدم للترشح لرئاسة الحزب في تمام الساعة الخامسة مساء أمس الخميس الموافق 17 فبراير طبقا لقرار التكليف الصادر للجنة وطبقا لمحضر اجتماع اللجنة يوم الجمعة الموافق 11 فبراير، مؤكدا أن اللجنة مستمرة في الانعقاد يومي السبت والأحد المقبلين الموافقين 19 و20 فبراير لتلقي الطعون والتظلمات طبقا لجدول عمل اللجنة، على أن يعقد المؤتمر الصحفي لإعلان القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات رئاسة الوفد 2022، الثلاثاء المقبل الموافق 22 فبراير في تمام الساعة الخامسة مساء بمقر حزب الوفد بالدقي.