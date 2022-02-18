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«الصحة العالمية»: مصر من أوائل الدول الإفريقية إنتاجا للقاحات كورونا

كتب:

شريف سليمان
10:50 ص | الجمعة 18 فبراير 2022
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس

المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، إن أول 6 دول إفريقية نقلت التكنولوجيا وبدأت بإنتاج لقاحات كورونا هي مصر وكينيا ونيجيريا والسنغال وجنوب إفريقيا وتونس.

وأضاف في كلمته خلال فعاليات اليوم الثاني للقمة الإفريقية الأوروبية، أنّ المنظمة سوف تعمل مع الشركات والحكومات في كل دولة لتطوير خارطة طريق للتدريب والإنتاج بناءً على حاجتهم وقدراتهم.

وتابع: «يشرفنا أن يكون معنا رؤساء الدول الأول الإفريقية الستة والرئيس ماكرون وهناك دعم كبير من الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي».

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بقلم شريف سليمان