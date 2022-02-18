أحمد الشامي يروج لحلقة فريق «واما» في برنامج «أحلى كلام»: هتتبسطوا

يستضيف الفنان أحمد فهمي، أعضاء فريق «واما»، محمد نور، وأحمد الشامي ونادر حمدي، الليلة في برنامجه «أحلى كلام»، المذاع عبر شاشة قناة الحياة في العاشرة مساءًا.

أحمد الشامي يروج لحلقة «واما» في برنامج «أحلى كلام»

وروج الفنان أحمد الشامي للحلقة عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات الشهير «تويتر»، حيث نشر صورة تجمع الفريق سويًا وعلق عليها قائلًا: «الليلة علي قناة الحياة الساعة 10 مساءاً إن شاء الله، هتتبسطوا أوي، تقديم النجم أحمد فهمي».

برومو حلقة «واما» في برنامج «أحلى كلام»

وكانت قناة «الحياة»، طرحت البرومو الرسمي الخاص بالحلقة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وظهر الرباعي خلال الحلقة وهم يتحدثون عن كواليس بدايتهم، ويؤدون عدد من أغانيهم الشهيرة، أبرزها أغنية «نجمة معدية»، التي تعاونوا فيها مع عزيز الشافعي.

أخر أعمال فريق «واما»

يُذكر أن آخر أعمال فريق واما ألبوم «الصيف ابتدى»، الذي تم طرحه عام 2019، وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه، وتعاونوا فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، أبرزهم: «أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، رامي جمال، نادر عبد الله، أحمد صلاح حسني، تامر عاشور»، وضم الألبوم 10 أغنيات.

أحمد الشامي يشارك في مسلسلي «الرواية» و«دايما عامر»

وفي سياق آخر، يواصل أحمد الشامي تصوير دوره في مسلسل «الرواية»، إلى جوار أحمد فهمي، شيري عادل، أيتن عامر، وغيرهم من النجوم، كما يشارك أيضًا في مسلسل «دايما عامر»، بطولة الفنان مصطفى شعبان الذي من المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل 2022.