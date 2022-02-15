أحمد فهمي يستضيف فريق واما في أحلى كلام الجمعة المقبل «صور»

انتهت فرقة واما من تسجيل حلقة خاصة في برنامج أحلى الكلام، الذي يقدمه الفنان أحمد فهمي، أحد أعضاء الفرقة، وذلك عبر شاشة قناة الحياة، يومي الجمعة والسبت في العاشرة مساء.

حلقة فريق واما مع أحمد فهمي

وبالفعل تم طرح البرومو الخاص بحلقة فرقة واما مع أحمد فهمي، الذي ظهرت فيه الفرقة، وهي تقدم أغنية نجمة معدية، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، في التعاون الأول بينهما، ومن توزيع توما، وإنتاج مشترك بين نجوم ريكوردز وهاي واي.

ويتضمن برنامج أحلى كلام للفنان أحمد فهمي عددا من الفقرات المتنوعة التي تدمج ما بين الألعاب والفن والغناء، ويشارك فيها ضيوف البرنامج الخاص به.

وكان فريق واما، طرح آخر ألبوماته عام 2019، بعنوان الصيف ابتدى، الذي ضم 10 أغنيات، وتم التعاون فيها مع الشعراء أيمن بهجت قمر، وأمير طعيمة، ونادر عبدالله، ومحمد عاطف، وجمال الخولي، وأحمد المالكي، وتامر حسين، وهاني رجب، والألحان: خالد عز، ورامي جمال، وتامر عاشور، أحمد صلاح حسني، ومديح، وأحمد فهمي، ومحمد نور أعضاء الفريق.

آخر أعمال أحمد فهمي

يذكر أن الفنان أحمد فهمي شارك في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل «وكل ما نفترق»، الذي شارك فيه بجانب ريهام حجاج وعمرو عبد الجليل ومحمد الشرنوبي وأيتن عامر ورانيا يوسف وطارق عبد العزيز وهاجر أحمد وسلوى خطاب ورحاب الجمل، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أحمد وائل وإخراج كريم العدل.