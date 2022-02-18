لو مستني القبض.. اعرف مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2022

مع اقتراب نهاية شهر فبراير، بدأ كثير من الموظفين العاملين في الدولة، يتسائلون عن موعد صرف المرتبات، أملا في صرفها مبكرا، حتى يستطيعون تلبية احتياجاتهم من متطلبات الحياة الأساسية، مثل دفع الفواتير الخاصة بالكهرباء والمياه والتليفون والإنترنت والغاز، فضلا عن شراء ما يحتاج إليه المنزل من طعام.

وحرصا من وزارة المالية، على طمأنة المواطنين، أعلنت مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير، للموظفين العاملين في الدولة، لذلك نقدم خلال هذا التقرير مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير الجاري للموظفين.

مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير

تحرص وزارة المالية على صرف المرتبات على عدة أيام متفرقة، حتى لا يتم التدافع على ماكينات الصراف الآلي أثناء صرف المرتبات، وجاءت الأيام الخاصة بصرف مرتبات شهر فبراير كالتالي:

الأربعاء 23 فبراير

أوضحت وزارة المالية، الجهات التي يتم صرف المرتبات لها يوم الأربعاء، الموافق 23 فبراير الجاري، والمتمثلة في الوزارات والجهات الآتية: «وزارة التجارة والصناعة، الإنتاج الحربي، الداخلية، الصحة، الأوقاف، التضامن الاجتماعي، الطيران المدني، وزارة البيئة، والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وزارة الطيران المدني، التضامن، النقل، الاتصالات، القوى العاملة، الثقافة، قطاع الأعمال العام، التموين، الإسكان، السياحة، البترول، الآثار، شؤون مجلس النواب».

الخميس 24 فبراير

أشارت المالية، في كتابها الدوري، الذي أعلنت خلاله مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير، الوزارات والجهات التي يتم صرف المرتبات لها يوم الخميس الموافق 24 فبراير، التي تشمل: «وزارة الشباب والرياضة، وزارة الموارد المائية، وزارة المالية، وزارة العدل، وزارة التخطيط، وزارة الاستثمار والتعاولن الدولي، وزارة التنمية المحلية، وزارة الكهرباء، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وزارة الخارجية، وزارة التعليم العالي، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني».