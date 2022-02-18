تخصيص الدرس الأول بمدارس دمياط عن «دور وتضحيات رجال الشرطة»

عممت مديرية التربية والتعليم بدمياط، منشورا لكافة المدارس بالمحافظة، بتخصيص الدرس الأول من الفصل الدراسي الثاني، عن دور وتضحيات رجال الشرطة لتحقيق الأمن والأمان والاستقرار بالبلاد.

يأتي ذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة، والذى يوافق الخامس والعشرين من شهر يناير من كل عام، وذلك تقديرا للدور البناء الذي تقوم به وزارة الداخلية فى الحفاظ على الأمن والأمان واستقرار البلاد، وعملا على توطيد جسور الثقة والتعاون البناء مع كافة مؤسسات الدولة، على أساس مشاركة المسئولية تجاه الوطن.

توجيهات مهمة استعدادا لعودة الدراسة

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أصدرت توجيهات مهمة لكافة مديريات التربية والتعليم، استعدادًا لعودة الدراسة بالترم الثاني، وجاءت التعليمات على النحو التالي: مشرف لكل طرقة بالمدرسة، ويفضل أن يكون اثنان من المشرفين، أحدهما عند بدايتها والآخر عند نهايتها، ولا يتم تحرك الطلاب من أرض الطابور إلا في وجود معلم الحصة الأولى (من تم توزيعه)، ويجب التأكد من إتمام عمليات النظافة بالدورات والطرقات والفصول وجاهزية المعامل، وتأكد الإشراف من قيام اللجنة المكلفة بتمشيط المدرسة قبل بدء الطابور، ويتم توزيع الاحتياطي في الحصة الأولى في طابور المدرسة، مع مراعاة أن يكون الاحتياطي من ذات المادة أو من مواد دراسية ومن معلمي الأنشطة، في حال إذا كان المتغيب من معلمي الأنشطة، ومراعاة عدم قيام المعلم بالتدريس لأكثر من فترة بالفصل عند توزيع الاحتياطي، ويقوم المشرف بحصر الفصول الخالية ويتم سرعة التوزيع.

متابعة دخول وخروج الطلاب

وشملت التعليمات أن يقوم المشرف بتسجيل زمن دخول كل معلم الفصل، وتبلغ إدارة المدرسة باتخاذ اللازم، ويقوم المشرف بمتابعة خروج الطلاب من الفصول أثناء الحصة وأسباب الخروج وتذليل المشكلات والتأكد من أن خروج الطالب من الأصل بمعرفة مدرس الحصة، ولا يسمح المشرف لأي فصل بمغادرة حجرة الدراسة أثناء اليوم الدراسي إلا بصحبة المعلم، وقيام الإشراف بإنهاء أي مشكلة تحدث بين الطلاب في ذات التوقيت بالشكل السريع بالتعاون مع الإخصائيين وإدارة المدرسة، وفي وقت الفسحة متابعة الحمامات وأماكن التجمعات لتفادي المشكلات، وفي نهاية اليوم الدراسي يتأكد كل معلم من فصل التيار ومحابس المياه بالمدرسة، والتأكد من مغادرة الطلاب للمدرسة، ولا يتم مغادرة مشرف الطرقة قبل خروج جميع المعلمين والطلاب من فصولهم، ويتم توزيع جدول الحصص الأسبوعي على المعلمين قبل بداية الفصل الدراسي الثاني بفترة كافية، ويقوم الزملاء بالتوقيع بالعلم، ويتم توزيع الإشراف اليومي من قبل إدارة المدرسة على المعلمين بصورة عادلة، وتوضع لوحة الإشراف في مكان ظاهر بالمدرسة، ويقوم المعلم المشرف على المادة بمتابعة استعداد المعلمين للفصل الدراسي الثاني ودفاتر التحضير وتجهيزها بالشكل المناسب، وتوزيع المنهج والأهداف العامة للمادة، وتقوم المدرسة بتحديد أيام وساعات استقبال أولياء الأمور في الحالات العادية عدا حالات الطوارئ، وعدم السماح لأي زائر بالدخول دون التوقيع بدفتر الأمن والإطلاع على هويته وسبب الزيارة، وعدم مغادرة فرد الأمن المتواجد على البوابة إلا بخروج المشرف وتسليم الدفتر إلى مشرف وتسليمه لإدارة المدرسة، واستقبال الزوار وتوجيههم وعدم السماح لهم بالدخول إلى فصول المدرسة أو الصعود للأدوار أو اجتياز الأفنية المدرسية دون المرور على مدير المدرسة أو الوكيل أو المشرف المختص حسب الزيارة.