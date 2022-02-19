حظك اليوم برج العقرب السبت 19-2-2022 مهنيا وعاطفيا.. تجنب الزهو

دائما ما يبحث مولود برج العقرب عن شريك ذكي وصادق كما يحتاج إلى الكثير من الوقت لبناء الثقة في الشريك للوقوع في حب، وعلى مستوى الصدقات، فهو مولود يفضل أن يكون بصحبة أصدقاء بارعين ومحبين كما يتميز بالصدق والإنصاف مع أصدقائه لذلك هو المفضل لدى الكثير، أما على مستوى العائلة فيحب ويعتني بعائلته ومن المستحيل أن يجعلهم يشعرون أنَّه ليس على ما يُرام، وأخيرا في العمل تجده يمتلك القدرة على الإدارة وإيجاد الحلول لذا يفضله الكثير في سوق العمل.

برج العقرب في 2022

يحمل الطالع لأصحاب ومواليد برج العقرب الكثير من الأخبار السارة، إذ أن هذا العام تكون في موقع مسيطر تماماً على الصعيد المهني يعود عليك بالأرباح وجني الأموال إذ أن هناك احتمالية كبيرة للزيادة والترقية هذا العام.

ويخبرك علماء الفلك مولود العقرب، أنه إذا كنت تخطط للاستثمار فإن الفترة قوية وتتمكن من ربح مبلغ كبير من استثمارات طويلة الأمد، وتنال التقدير بسبب مهاراتك في العمل، كما أنه لا شيء يعيق تحركاتك ونجاحك وثقتك في نفسك، وأخيرا تحصل على ثمار جهودك الكبيرة، وتستقطب الإعجاب والتأييد والتصفيق وتلتقط الفرص المناسبة في الوقت المناسب بالعمل.

وتفدم عبير فؤاد خبيرة الأبراج لأصحاب العقرب حظك اليوم السبت الموافق 19 فبراير على الصعيدين المهني والعاطفي، التي جاءت على النحو التالي:

حظك اليوم مولود برج العقرب مهنيا

ووفق توقعات خبيرة الأبراج عبير فؤاد، فإنه عليك عزيزي مولود برج العقرب أن تهدأ وتتجنب الزهو بنفسك وأيضا لا تعلن عن خططك لأحد، حيث أن القمر في منزلك الثاني عشر.

حظك اليوم مولود برج العقرب عاطفيا

وعلى الجانب العاطفي تنصحك خبيرة الأبراج عبير فؤاد أن تحافظ على اللباقة والاتزان النفسي حيث أن عطارد في وضع معاكس مما يثير الخلافات.