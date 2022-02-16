حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 16-2-2022 مهنيا وعاطفيا

يعتبر التركيز الشديد مع المقربين منه، أهم ما يميز مواليد برج العقرب، فهو لا يتشتت بسهولة، فعندما يريد تحقيق هدف ما، فأنه يحققه مهما كانت العواقب والصعوبات التي تواجهه، ولكنه يتبع هذا بمنطق علمي منطقي شامل، قادر على تحليل الأمور بشكل عملي؛ فهو يرفض أن يستمر تحقيقه لهدفه فترة طويلة، ويفضل أن تكون خلال أقل وقت.

صفات مواليد برج العقرب

من أكثر الصفات التي يعرف بها مواليد برج العقرب، تحليل الأمور؛ فهم لا يتوقفون عن تحليل الأمور، كما أنهم معرفون بحبهم للتحديات ومواجهة الصعاب، فهو يرون أن هذا يزيد من خبراتهم، ويصقل من مهاراتهم، كما أنهم أشخاص طموحون جدا ويسعون لتحقيق نجاحات مختلفة في أي مجال يدخلونه.

ولأصحاب برج العقرب، المهتمين بالفلك وحركة الشمس والقمر، يستعرض موقع جريدة الوطن، في إطار الخدمات التي يقدمها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي، وفق توقعات خبيرة الأبراج عبير فؤاد في السطور التالية:

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهني

وبشأن المستوى المهني والعملي والمادي، تقول عبير فؤاد لمولود برج العقرب: القمر المكتمل في وضع معاكس.. كن واقعيا ولا تبالغ فيما تنتظره ممن حولك وراجع موقفك ومواقف الآخرين إذا أردت أن تصل للحقيقة.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد العاطفي

وأضافت خبيرة الأبراج: الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تتحكم في تمردك على الآخرين.

مشاهير العقرب

ومن مشاهير برج العقرب: الممثلة انتصار الشراح، طارق لطفي، صلاح السعدني، محمد فراج، الأمير تشارلز، منى عبد الغني، أحمد فهمي، أمينة خليل، محمد حماقي، تامر هجر، أسيل عمران، طبيب القلب العالمي الدكتور مجدي يعقوب، ويوافق تاريخ ميلاده 16 نوفمبر، الفنان خالد سليم، ويوافق تاريخ ميلاده 6 نوفمبر، الفنان ماجد المهندس، ويوافق تاريخ ميلاده 25 أكتوبر، الفنانة لبلبة، ويوافق تاريخ ميلادها 14 نوفمبر، الفنانة لبنى عبدالعزيز، ويوافق تاريخ ميلادها 20 نوفمبر، الفنانة منى زكي ويوافق تاريخ ميلادها 12 نوفمبر.