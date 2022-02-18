حظك اليوم برج العقرب الجمعة 18-2-2022 مهنيا وعاطفيا.. فكر في المستقبل

يتميز مولود برج العقرب بأنه شخص شديد الملاحظة يحب التحدي، خاصة في حل المشاكل المعقدة، لهذا يلجأ إليه المقربون منه للحصول على نصيحته، كما أنه مخطط جيد لأهدافه، خاصة في نطاق عمله، إذ يسعى للارتقاء إلى الوظائف القيادية، كثير التفكير، مخلص وشديد الولاء لأسرته وأصدقائه.

مميزات برج العقرب

ويتسم أيضا مولود برج العقرب، بالجرأة الشديدة، حيث يصرح دائما بما يجول في تفكيره، خاصة داخل نطاق العمل، فهو لا يخاف من نقد الآخرين، حتى لو كانوا مديروه في العمل، ولديها الشجاعة الكاملة على مواجهتهم بأخطائهم، دون الخوف من نتائج هذه المواجهة، وهو شخص شديد الثقة بنفسه، ولكنه ليس مغرورا، بل بسيط في علاقاته، خاصة انه شخص اجتماعي، وله العديد من الأصدقاء في دائرته الاجتماعية، وصاحب إرادة قوية، جذاب، نشيط، يهتم بمظهره، يكره الاسترخاء والكسل، هادئ جدا، ومن الصعب أن يصل إلى درجة العصبية في قراراته، لأنه يفكر جيدا قبل اتخاذ أي قرار في حياته الخاصة أو العملية.

حظك اليوم مولود برج العقرب مهنيا

تؤكد لك خبيرة الفلك عبير فؤاد، أنه وفق حظك اليوم مولود برج العقرب، فأنت اليوم ستمر بمرحلة ارتياح داخل نطاق العمل، حيث إن أحد مشروعاتك تحققت بالفعل، خاصة بعد أن أصبحت صادق في مواعيد بين زملائك ومدرائك في العمل، وهذا ما يجعلك تشعر انك تسير على الطريق الصحيح، وأصبحت واثق من جميع مشاريعك المستقبلية. في العمل وتصدق في مواعيدك، لكن لا تخف على مستقبل مشاريعك، فهي تسير بالاتجاه الصحيح، وهذا أيضا ما يساعدك على سرعة تنفيذ خططك ومشروعاتك المستقبلية، خاصة بعد النجاح في اكتساب ثقة مدرائك في العمل.

حظك اليوم مولود برج العقرب عاطفيا

تؤكد لك عبير فؤاد خبيرة الأبراج، أنك اليوم تحب أن تسترجع بعض ذكرياتك القديمة، و البحث في دفاتر الماضي ولكن احذر أن تجد نفسك أسيرا لهذه الذكريات، لهذا وفق حظك اليوم يجب أن تترك الذكريات في مكانها، وأن تفكر في مشروعاتك للمستقبل مع شريك حياتك، خاصة أن التأخير في اتخاذ القرارات الهامة أمام شريك حياتك، قد يعرضك للشكوك والتساؤلات من جانبه، لهذا تنصحك الأبراج ان تتخذ قرارات سريعة.