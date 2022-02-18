ربشا كيمنك ينضم لأبطال ملف سري مع هاني سلامة

انضم الفنان العراقي ربشا كيمنك إلى مسلسل ملف سري، مع هاني سلامة، والمقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل؛ ليدخل من خلاله إلى بوابة الدراما المصرية.

ويلعب ربشا بالمسلسل دور خبير ألعاب إلكترونية، وذلك بعد مشاركته مؤخرا في مسلسل 2020، مع كل من نادين نسيب نجيم وقصي خولي وفادي أبي سمرا وفادي إبراهيم وكارمن لبس وتوني عيسى، وحقق المسلسل نجاحا كبيرا.

ريمون مقار يعلن بدء تصوير مسلسل ملف سري

وأعلن المنتج ريمون مقار، بدء تصوير مسلسل «ملف سري» لهاني سلامة؛ استعدادا لعرضه في السباق الرمضاني المقبل، وكتب ريمون مقار على الفيس بوك: «مسلسل ملف سري بطولة النجم هاني سلامة، وكوكبة من النجوم رمضان 2022، إن شاء الله مجموعة فنون مصر، دعواتكم نعمل حاجة تعجبكم، والمسلسل من تأليف محمود حجاج إخراج حسن البلاسي».

أبطال مسلسل ملف سري

ويشارك هاني سلامة في البطولة كل من عائشة بن علي، ماجد المصري، ونضال الشافعي، وميريهان حسين، وإدوارد، وشيرين، وصبا الرفاعي، وكارولين عزمي.

وتم تغيير اسم المسلسل من «قلب واحد» إلى «ملف سري»، وعن إطار المسلسل، فتدور أحداثه في جو من الغموض المصحوب بالأكشن.

وكان هاني سلامة خاض السباق الرمضاني الماضي بمسلسل «بين السماء والأرض»، الذي أعاد به قصة الكاتب الراحل نجيب محفوظ، التي تم تقديمها من قبل في فيلم قام ببطولته الراحل عبد المنعم إبراهيم والراحلة هند رستم، وشارك مع هاني سلامة في المسلسل عدد كبير من الفنانين من بينهم يسرا اللوزي، نجلاء بدر، محمود الليثي، عمر كمال وغيرهم من الفنانين.