حظك اليوم برج القوس السبت 19-2-2022 مهنيا وعاطفيا

دائما ما يفضل برج القوس المغامرات كالسفر لمناطق بعيدة كونه شخصا متفائلا مليئا بالطاقة التي تمكنه من تحقيق ما يفكر به؛ فهو شخص يخوض الكثير من الأنشطة دون وعي وإدراك، ولا يستطيع أحد مهما كان أن يغير قراره عن شيء ما يخص حياته سواء الشخصية أو العاطفية وحتى العملية، لذلك فهو من الأشخاص الذين يصعب السيطرة عليهم رغم أنه ينصت دائما للرأي الآخر.

ويفضل مولود برج القوس أحجار الفيروز والزمرد والتوباز الأزرق والمرجان والتورمالين، فتلك الأحجار مناسبة لهذا البرج الذي يزيد من قوة تركيزه ويقوي جانبه الروحي، الذي بدوره يُعزّز الاستقرار الذي تتوق إليه، ويجلب له حظاً سعيداً.

وتقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد حظك اليوم لمولود برج القوس اليوم السبت 19 فبراير على المستوى العاطفي والمهني على النحو التالي:

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني

تنصح عبير فؤاد مولود برج القوس أنه عليك أن تحقق إنجازا حيث أن اليوم يدعمك وهناك مخلصون، وفي الأفق لقاءات موفقة.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد العاطفي

وعاطفيا مولود القوس اليوم تتحسن أحوالك وعلاقاتك مع من كنت على خلاف معهم حيث أن القمر في منزل الأصدقاء.

برج القوس 2022

قرارات مصيرية بصددها مولود القوس هذا العام، فبداية العام تبدو حاسمة على الصعيد العاطفي، ولن تخلو 2022 من القرارات المصيرية الصعبة، ويبدأ الوضع في التحسن بداية من النصف الآخر من هذا العام حيث ينال فرصا أفضل على الصعيد الرومانسي، وللعزباء من هذا البرج تحظى بلقاء مميز مع شخص جديد قد يؤدي لارتباط وعلاقة عاطفية قوية.

ومنهيا هذا العام تفكر بمشاريع مهنية جديدة وخوفك من الفشل يجعلك تركز على مشروع تجاري، ولكن عليك أن تحذر من طموحاتك المهنية الجديدة لذا راقب بحذر كل ما يدور حولك قبل البحث عن أي عمل جديد.