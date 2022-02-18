مصرع وإصابة 7 أشخاص بحادث تصادم سيارتين بالساحل الشمالي.. ننشر أسماءهم

لقي شخص مصرعه وأصيب 6 آخرين إثر وقوع حادث تصادم سيارتين على الطريق الإقليمي «الضبعة - القاهرة»، منذ قليل، في منطقة سيدي عبدالرحمن بالساحل الشمالي.

وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقلت الجثة والمصابين إلى أقرب مستشفى، وتبين أن بينهم طفلة رضيعة، وأخطرت شرطة النجدة اللواء هشام أبوالنصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح.

أسماء مصابي حادث تصادم الساحل الشمالي

واستقبلت، مساء اليوم الجمعة مستشفى العلمين النموذجى جميع ضحايا حادث التصادم وهم 6 مصابين وحالة توفت بالمستشفى، وهم: «فاطمة محمد حسين طفلة سنة واحدة، من مطروح، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف بالبطن وكدمات وسحجات متفرقة في الجسم، وسلمى محمد حسين 16 سنة من مطروح، مصابة بكدمة بالوجه وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وشريفة سعد حسين 41 سنة من مطروح مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه نزيف بالمخ وجرح قطعي بالجبهة، وكسر بالذراع الأيسر، وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم».

بالإضافة إلى «نبيل عباس السيد 75 سنة من مطروح مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وكدمة بالظهر وكدمات وسحجات متفرقة في الجسم، ونادرة محمد فاروق 63 سنة من مطروح، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمة بالظهر وكدمات وسحجات بالجسم، ومحمد حسين سليم المصري 49 سنة من مطروح مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وجرح قطعي بالجبهة، واشتباه كسر بالحوض واشتباه نزيف بالبطن وكدمات متفرقة بالجسم، وهدى عبدالحميد صيام 83 سنة من مطروح، تم عمل إنعاش رئوي وقلبي ولم تستجب الحالة ولفظت أنفاسها الأخيرة».

الشرطة تعاين موقع الحادث

وانتقلت مباحث قسم شرطة العلمين والإدارة العامة للمرور وجاري فحص حادث الساحل الشمالي والتعرف على أسباب وقوعه وملابساته، وتحرر محضر بالحادث وجاري العرض على النيابة.