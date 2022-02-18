فيلمان يمثلان مصر في مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة بـ«الأقصر الأفريقي»

اختارت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية المقرر إقامته في محافظة الأقصر في الأسبوع الأول من شهر مارس المقبل على 11 فيلما تسجيلا لكي يعرض ضمن مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة.

«شخوص عالمنا التحتي» يمثل مصر في مسابقة الأفلام التسجيلية

الأفلام التي تم عرضها في المهرجان هي نجمة الصباح من مدغشقر وكلاب العقيد الضالة من جنوب أفريقيا وليبيا ومكان يسمى وهالا من توجو وفايا دايي من إثيوبيا وكاسونجو من دولة الكونغو ويأخذ النعمة شخص من جنوب أفريقيا والذهب ومال في مالي والملجأ الأخير من مالي والعالقات من المغرب ومن مصر فيلما شخوص عالمنا التحتي والأسود العواجيز.

أما لجنة تحكيم الأفلام فهي المخرجة السنغالية كاتي نيداي والإوغندية فيبي كيورا والمصري محمود عبد السميع والمصري محمد صيام والغاني بيتر سيدوفيا.

محمود عبد السميع ممثل مصر في لجنة تحكيم الأفلام التسجيلية

ومن المقرر أن يشهد المهرجان إصدار 5 مطبوعات وهي كتاب «أمير الصعاليك» عن المخرج المكرم الراحل جبريل ديوب، مامبيتي للكاتب جبريل ساجنا وكتاب التاريخ والشعر في أفلام شادي عبدالسلام للكاتبة ميرفت كمون وكتاب «10 نساء في واحدة» عن الفنانة الراحلة هدى سلطان للكاتب والناقد الكبير كمال رمزي وكتاب حسين فهمي سيرة السينما المصرية فى نصف قرن للكاتب أحمد شوقي وكتاب عن الفنان فريد بوغدير.

أعلنت إدارة المهرجان عن تكريم المخرج التونسي الكبير والخبير في السينما الأفريقية، فريد بوغدير، لما قدمه للسينما الأفريقية من علامات سينمائية متميزة، وهو أستاذ للسينما بجامعة تونس، وعُرف في البداية كناقد سينمائي من خلال أعماله ومنشوراته حول تاريخ السينما الأفريقية والعربية.