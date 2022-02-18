الأرصاد تعلن مناطق سقوط الأمطار ودرجات الحرارة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها منذ قليل، أن المدن المطلة على خليج السويس على موعد مع الأمطار خلال وقت قليل، إذ تتحرك السحب اتجاه الشرق مع حركة المنخفض لتؤثر على مناطق كثيرة من شرق البلاد (السويس وأبو زنيمة ورأس غارب حتى سيناء) تمتد شمالا مع الوقت لتصل إلى السواحل الشرقية.

كما حذرت الهيئة، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، من وجود الخلايا الرعدية التي تؤثر بقوة على الفيوم وبني سويف يصاحبها سقوط أمطار متوسطة تغزر أحيانا.

وأوضحت الأرصاد، استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يتخللها بعض الخلايا الرعدية على شمال الصعيد (أسيوط -المنيا-بني سويف -الفيوم) يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، ومن المتوقع أن تتقدم السحب الممطرة إلى مناطق من القاهرة الكبرى والدلتا ومدن القناة مع تقدم الوقت.

درجات الحرارة غدا السبت

ومن جهتها، كانت الأرصاد الجوية قد كشفت في وقت سابق عن درجات الحرارة المتوقعة على مدن ومحافظات الجمهورية، غد السبت:

القاهرة 16- 10

الإسكندرية 16- 10

وادي النطرون 17- 10

طنطا 16- 10

شبين الكوم 17 - 10

دمنهور 15- 10

بلطيم 15- 11

مطروح 16- 11

السلوم 15- 11

سيوة 17- 09

بورسعيد 15- 12

دمياط 15- 10

الزقازيق 17- 10

المنصورة 16- 10

الإسماعيلية 17- 09

السويس 16- 10

العريش 16- 11

رفح 15- 10

رأس سدر 16- 11

نخل 17-08

نويبع 17-15

طابا 20- 14

كاترين 14- 00

الطور 20-10

شرم الشيخ 21-16

الغردقة 21- 16

مرسى علم 22- 12

الفيوم 16- 09

بني سويف 17-06

المنيا 17-07

أسيوط 18- 07

سوهاج 19 -08

قنا 18- 09

الأقصر 20- 09

أسوان 21- 10

إدفو 21-11

أبو سمبل 21-11

الوادي الجديد 22- 07

شلاتين 24- 12

أبو رماد 24- 12

حلايب 22- 12

رأس حدربة 22- 12.