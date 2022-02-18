الأرصاد: سحب رعدية يصاحبها سقوط أمطار على القاهرة.. وطقس الغد بارد

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية منذ قليل، استمرار تدفق السحب الرعدية على الصحراء الغربية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ونشاط للرياح المثير للرمال والأتربة نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحابة، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تتقدم للداخل لتؤثر على شمال الصعيد مع تقدم الوقت.

وأوضخ خبراء الأرصاد الجوية في منشور عبر الصفحة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن فرصة سقوط الأمطار على القاهرة خفيفة إلى متوسطة بنسبة 40-50%، وتكون رعدية أحيانا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، وسقوط الأمطار المتوسطة بنسبة 60% على السواحل الشمالية الشرقية، وتصل إلى حد السيول على وسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد.

طقس بارد على القاهرة غدا

وأكدت الهيئة، أن حالة الطقس غدا سيكون باردًا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، معتدلا على وسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا على الأنحاء كافة، ومن المتوقع تساقط الثلوج على سانت كاترين.

درجات الحرارة غدا السبت

القاهرة 16- 10

الإسكندرية 16- 10

وادي النطرون 17- 10

طنطا 16- 10

شبين الكوم 17 - 10

دمنهور 15- 10

بلطيم 15- 11

مطروح 16- 11

السلوم 15- 11

سيوة 17- 09

بورسعيد 15- 12

دمياط 15- 10

الزقازيق 17- 10

المنصورة 16- 10

الإسماعيلية 17- 09

السويس 16- 10

العريش 16- 11

رفح 15- 10

رأس سدر 16- 11

نخل 17-08

نويبع 17-15

طابا 20- 14

كاترين 14- 00

الطور 20-10

شرم الشيخ 21-16

الغردقة 21- 16

مرسى علم 22- 12

الفيوم 16- 09

بني سويف 17-06

المنيا 17-07

أسيوط 18- 07

سوهاج 19 -08

قنا 18- 09

الأقصر 20- 09

أسوان 21- 10

إدفو 21-11

أبو سمبل 21-11

الوادي الجديد 22- 07

شلاتين 24- 12

أبو رماد 24- 12

حلايب 22- 12

رأس حدربة 22- 12.