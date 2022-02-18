الأرصاد: منخفض الأخدود العلوي يضرب البلاد بأمطار وسيول لمدة 48 ساعة

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن منخفض الأخدود العلوي هو امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا على ارتفاع 5 كليومترات عن سطح الأرض، موضحة أن تأثير المنخفض سيكون قويًا وتصاحبه أمطار على عدة مناطق.

أمطار متوسطة ورعدية على صحراء مطروح

وأوضحت «شاكر» في مداخلة هاتفية ببرنامج «مصر تستطيع» مع الإعلامي أحمد فايق والمذاع على قناة «DMC»، الجمعة أن المحافظات بدأت تتأثر بمنخفض الأخدود العلوي، بتساقط أمطار متوسطة ورعدية على صحراء مطروح منذ الصباح الباكر، بالإضافة للواحات البحرية والداخلة والخارجة والفرافرة، لافتة إلى أن محافظات شمال الصعيد بداية من الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط ستتعرض لأمطار متوسطة الشدة خلال الساعات المقبلة.

سيول على طرق شمال الصعيد والبحر الأحمر

وحذرت مدير مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من احتمالية سقوط أمطار تصل إلى حد السيول على الطرق المؤدية لشمال الصعيد والمناطق الجبلية بالفيوم وبني سويف، موضحة أن هناك استمرارًا في تساقط الأمطار حتى الغد مع احتمالية أن تكون السيول بسبب تراكم مياه الأمطار، وتعرض محافظة البحر الأحمر وشمال وجنوب سيناء لأمطار متوسطة قد تؤدي للسيول.

وأكدت أنه بدءًا من يوم الأحد المقبل سيكون تساقط الأمطار محصورًا في شمال سيناء وتختفي من باقي مناطق الجمهورية، مشيرة إلى أن محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى والسواحل الشمالية ستكون الأقل تأثرًا وستتعرض لأمطار خفيفة إلى متوسطة، وتستمر حتى فجر السبت، وربما تكون رعدية في بعض مناطق القاهرة الكبرى.

نصيحة مهمة للمسافرين

ونصحت المسافرين على الطرق المؤدية لشمال الصعيد والبحر الأحمر باتخاذ الحيطة والحذر خلال السفر، نظرًا لتعرض تلك الطرق لأمطار وسيول بشكل شبه مستمر طوال ليلة اليوم والغد، مع رياح وأتربة تقلل من وضوح الرؤية على تلك المناطق.