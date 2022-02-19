عقوبة تغيب الطلاب عن الحضور يوميا تزامنا مع بدء الدراسة

ساعات وتبدأ أولى أيام الفصل الدراسي الثاني، وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إذ تستقبل المدارس بعدد من محافظات الجمهورية، وتفتح أبوابها للطلاب اليوم السبت، بعد كثير من الشائعات، حول تأجيل الدراسة أو جعلها أون لاين، خلال الفصل الدراسي الثاني، خاصة مع تزايد حالات الإصابة بالمتحور الجديد أوميكرون.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، في بيان لها، أن حضور الطلاب خلال الفصل الدراسي الثاني سيكون إلزاميا، ولن يسمح بالتغيب، لافتة إلى حرصها على صحة الطلاب ورعايتهم، إذ تفتح المدارس أبوابها، وسط إجراءات احترازية مشددة، لحماية الطلاب من الإصابة بفيروس كورونا.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» فيما يلي، عقوبة تغيب الطلاب عن الحضور بالمدارس، وفقا لما حددته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موقف الطلاب من الغياب المتكرر وعدم الحضور إلى المدرسة.

عقوبة تغيب الطلاب عن المدارس

من المقرر وفق المعلن عنه في حال غياب الطلاب، أن يتم توجيه إنذار للطالب عند الانقطاع عن الذهاب إلى المدرسة لمدة 10 أيام متصلة.

وفي حال غياب الطلاب دون عذر سيتم تغريم الطالب 10 جنيهات عن الـ10 أيام متصلة.

وبعد الإنذار ستتخد المدرسة قرار بفصل الطالب، وفي حال فصله بسبب الغياب المتكرر عليه أن يسدد 25 جنيهًا رسوم إعادة قيد وذلك لطلاب المدارس الثانوى العام والفنى الرسمى سواء كان عربي أو لغات، أو مدارس خاصة، كما يصل رسم إعادة قيد لطلاب الثانوى العام والفنى بعد استنفاذ مرات الرسوب 35 جنيها.

استعدادات الوزارة لبدء الفصل الدراسي الثاني

وتتخذ المدارس قبيل حضور الطلاب كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، من تعقيهم الفصول ودورات المياه، وتوزيع أجهزة على المدارس لقياس درجة حرارة الطلاب والمعلمين دخولهم المدارس.

وينتهي الفصل الدراسي الثاني يوم الخميس الموافق 9 يونيو المقبل، وتبدأ بعد ذلك امتحانات نهاية العام الدراسي.