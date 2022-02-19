سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 19-2-2022 في مصر

من ضمن الأشياء التي تحظى باهتمام الناس وبحثهم، سعر الدينار الكويتي، خاصة بعد فتح الطيرات بين الدول المختلفة، وتزداد المتابعة بشكل يومي عن سعره مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية.

وفي هذا الصدد، يرصد موقع بوابة «الوطن»، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت الموافق 19 فبراير، في البنوك الحكومية والخاصة، العاملة في القطاع المصرفي المصري.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر نحو 49.68 جنيه للشراء، و52.086 جنيه للبيع في بنك مصر، وسجل في بنك الإسكندرية اليوم نحو 49.17 جنيه للشراء، و52.09 جنيه للبيع، كما سجل الدينار الكويتي سعر 49.54 جنيه للشراء، و54.55 جنيه للبيع، في البنك العربي الأفريقي الدولي، وسجل في البنك الأهلي نحو 49.74 جنيه للشراء و52.15 جنيه للبيع، وسجل سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد، اليوم، نحو 47.45 جنيه للشراء، مقابل 52.05 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي اليوم نحو 51.69 جنيه للشراء، مقابل 52.15 جنيه للبيع في بنك SAIB.

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري نحو 51.65 جنيه للشراء، مقابل 52.21 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري، كما سجل سعر الدينار الكويتي بالبنك التجاري الدولي نحو 49.74 جنيه للشراء، مقابل 52.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

ومن ضمن العملات التي يبحث عنها الناس، سعر الدولار والذي سجل مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وسجل في البنك التجاري الدولي اليوم 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وسجل في بنك مصر نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، كما سجل سعر الدولار الأمريكي في بنك عودة 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك اليوم

وسجل في بنك قناة السويس سجل 21.18 جنيه للشراء، ونحو 21.35 جنيه للبيع، ووصل سعر الجنيه الإسترليني في بنك الإسكندرية نحو 21.17 جنيه للشراء، ونحو 21.39 جنيه للبيع، وسجل الجنيه الإسترليني في بنك عودة نحو 21.12 جنيه للشراء، و21.73 جنيه للبيع.