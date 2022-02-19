حظك اليوم برج الدلو السبت 19-2-2022 مهنيا وعاطفيا.. أوقات سعيدة

يولد أصحاب برج الدلو بداية من 21 يناير إلى 19 فبراير، ويعد هذ البرج هو الحادي عشر في دائرة الأبراج الأثني عشر، ولهم العديد من الصفات العامة فهم يحبون اللون الأزرق الفاتح، والفضي، وأرقام الحظ لهم هي: 4، 7، 11، 22، 29، ويتبع لعنصر الهواء.

مشاهير برج الدلو

ينتمي العديد من المشاهير لبرج الدلو أبرهم الفنانة الراحلة سعاد حسني من مواليد 26 يناير، مروان خوري، كاتب وملحن ومغني لبناني ولد في 3 فبراير، والفنانة الراحلة ماري منيب من مواليد 11 فبراير، والفنان فاروق الفيشاوي من مواليد 4 فبراير، نادين لبكي، مخرجة لبنانية، ولدت في 18 فبراير، وتيم حسن، ممثل سوري، ولد في 17 فبراير، والفنانة نبيلة عبيد، ولدت في 26 يناير، والفنانة الشابة ياسمين صبري من مواليد 21 يناير، وعايدة رياض من مواليد 23 يناير، والفنان أحمد راتب ولد في 23 يناير، والمخرج يوسف شاهين من مواليد 25 يناير.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهني

اليوم مميز بالنسبة لمواليد برج الدلو على المستوى المهني، فتقول عبير فؤاد خبيرة الأبراج والفلك في تصريحاتها لـ«الوطن»، إن وجود القمر في منزل الحظ يدفعك لإظهار مواهب جديدة، مما يجعلك تحقق نجاحات كبيرة في عملك.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد العاطفي

وحظك اليوم لمواليد برج الدلو على المستوى العاطفي، يخبرهم بأن اليوم مليء بالرومانسية والأوقات السعيدة، وهذا ما تعدك به الأفلاك.

صفات مواليد برج الدلو

من أبرز صفات شخصية مواليد برج الدلو قوة الشخصية واستقلاليتها فهم لا يسمحون لأحد بالتحكم فيهم وتسييرهم، وعلى مستوى الحياة العملية فإنهم يتمتعون بالتفكير التجاريّ ويمتلكون قدرة على إدارة الأعمال التجارية، كما أنهم أشخاص بارعون جداً في الكلام والمحادثة والتفاعل مع الآخرين والتواصل حيث يحبون الاجتماعيات كثيرا والانخلاط مع الآخرين، ممّا يجعلهم قادرين على التعامل مع أنواع الشخصيات المختلفة، والتكيّف مع أي ظروف.

كما أنهم أصدقاء جيّدين؛ بسبب لطفهم مع الآخرين ويمتلكون روح الدعابة، والمزاح، وعلى مستوى الحياة العملية، فتجدهم بارعون في صيانة الأجهزة التكنولوجية، وبرمجة الحاسوب، وتأسيس المواقع الإلكترونية، وفنون الجرافيك والرسم، والإبداع ويفكرون خارج الصندوق ويبدعون بالأفكار التي يستحضرونها.