حظك اليوم برج الحوت السبت 19-2-2022 مهنيا وعاطفيا.. تتلقى مساعدات

صفات عديدة يمتلكها رجل برج الحوت منه أنه غامض، ولا يحب الحديث عن حياته كثيرا أو أي شيء يخصه، كما يعرف عنه أنه إنسان مبدع، وحساس، وديناميكي، وعاطفي، ولديه قدر كبير من الذكاء الذي يؤهله لالتقاط الأشياء الخفية عن طريق لغة الجسد فقط، والتنبؤ بها وتحليلها، وقراءة إشارات العقل الباطن لدى الآخرين لذا فإذا سلك عمل كمعالج نفسي وعاطفي فإنه ينجح كثيرا، أو كفنان، أو كرجل أعمال، ويجدون في ذلك طرق السلام والراحة النفسية والسعادة، وهو دائما يحافظ على مشاعر من حوله ويتأثر بها فوراً، وغالباً ما يكون سعيداً.

مشاهير برج الحوت

من مشاهير الحوت الفنانة والمطربة اللبنانية سيرين عبدالنور والفنانة أمل حجازي، والفنانة حلا شيحة، والراقصة الاستعراضية تحية كاريوكا، والفنانة حنان مطاوع، فردوس عبد الحميد، والفنانة سلوى خطاب، والفنانة الراحلة سناء يونس، والفنانة سهير رمزي وسامية جمال والمخرجة إيناس الدغيدي، والفنانة المعتزلة حنان ترك، ودينا الشربيني، والفنانة اللبنانية هيفاء وهبي.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهني

حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الحوت، يشير إلى إمكانية حصولك اليوم على مساعدات تفيدك في عملك استغلها جيدا حيث أن القمر في منزل المدخرات.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد العاطفي

وتقول خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد إن مواليد برج الحوت على المستوى العاطفي، عليهم أن يراجعوا أنفسهم اليوم ويتصرفوا بهدوء حيث أن الوضع الفلكي يمنحك تألقا.

صفات برج الحوت مع العائلة والأصدقاء

مواليد برج الحوت يتأثرون كثيرا بمزاج من حولهم فإذ كان المقربين لهم سعداء اصبحوا سعداء وإذا كانوا مصابين بالإحباط والحزن فإن ذلك يؤثر عليهم ويصيبهم بالاكتئاب فهم دائما ما يكونوا مقربين لعائلاتهم وأصدقائهم ومحبيهم ويفركون بقلبهم قبل عقلهم في مختلف الأمور، ويعرف عنهم أنهم أشخاص ودودين، وكثيري الاهتمام بمن حولهم لذا دائما ما يكونون أفضل الأصدقاء فهم مخلصون جداً، وعاطفيون، وكلما حدثت مشكلة بين الأصدقاء أو في العائلة، فإنهم سيسعون لحلها بكامل طاقتهم، ويحب مواليد برج الحوت العائلة كثيرا ويقدمون لها كامل الاهتمام، والحب، وهم من أقدر الناس تعبيراً عن مشاعرهم لمن حولهم.