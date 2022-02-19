بايدن يوقع قانون لتوفير مخصصات السنة المالية 2022 للوكالات الفيدرالية

وقع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمس الجمعة، قانون إنفاق مؤقت يوفر التمويل للحكومة الفيدرالية، إلى شهر مارس المقبل، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية «واس».

وقالت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض» في بيان، إن القانون المؤقت يوفر مخصصات السنة المالية 2022 للوكالات الفيدرالية حتى 11 مارس المقبل لاستمرار مشروعات وأنشطة الحكومة الفيدرالية.

«الشيوخ» الأمريكي يقر مشروع الإنفاق بعد حصوله على أغلبية 65 صوتاً

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي، أقر مشروع الإنفاق بعد حصوله على أغلبية 65 صوتا مقابل معارضة 27 من أعضاء المجلس.

وكان مجلس النواب مرر مشروع الإنفاق الأسبوع الماضي بأغلبية 272 صوتاً بينهم 51 من الأعضاء الجمهوريين مقابل معارضة 162 عضواً جميعهم من الجمهوريين باستثناء ديمقراطي واحد.

انخفاض مؤشر «ناسداك المجمع» بـ 168.65 نقطة

بدورها، تراجعت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية تراجعاً، أمس الجمعة، عند إغلاق جلسة التداول في «بورصة نيويورك»، وانخفض مؤشر «ناسداك المجمع» 168.65 نقطة أو 1.23% ليغلق عند 13548.07 نقطة.

تراجع مؤشر «داو جونز الصناعي» بنسبة 0.68%

وأغلق مؤشر «ستاندرد أند بورد 500» متراجعا 31.39 نقطة أو 0.72% إلى 4348.87 نقطة، كما انخفض مؤشر «داو جونز الصناعي» بـ232.85 نقطة أو 0.68% ليغلق عند 34079.18 نقطة.

نواب ديمقراطيون يطلبون النظر في إلغاء عقد إيجار فندق ترامب الدولي

وفي سياق آخر، طلب نواب ديمقراطيون، النظر في إلغاء عقد إيجار فندق ترامب الدولي في واشنطن، بعد أن قالت شركة المحاسبة التابعة لمنظمة ترامب إنها لم تعد قادرة على الالتزام بالبيانات المالية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

ووجه كبار الديمقراطيين من لجنة الرقابة بمجلس النواب، رئيسة اللجنة كارولين مالوني والنائب جيرالد كونولي، خطابا إلى مدير إدارة الخدمات العامة الأمريكية، روبن كارناهان يطلبان فيه النظر في إنهاء عقد الإيجار للفندق، وشددا على أنه لا ينبغي مكافأة أي شخص على تقديم معلومات خاطئة أو مضللة للحكومة الفيدرالية أو السعي إلى جني أرباح من الرئاسة.