استهداف مقر «حزب تقدم» التابع لرئيس البرلمان العراقي بـ عبوة صوتية

تعرض مقر «حزب تقدم» بمحافظة الأنبار العراقية، لاستهداف بعبوة صوتية، مساء أمس الجمعة، وقالت مصادر محلية لشبكة «آر تي» الروسية، إن استهداف مقر الحزب، الذي يتبع رئيس مجلس النواب «البرلمان» محمد الحلبوسي، لم يسفر عن أضرار بشرية، واقتصرت الأضرار على المادية فقط.

وكان الحلبوسي، قال في وقت سابق، إن إرادات غير منضبطة تظهر اليوم، تحاول كسر هيبة الدولة بهدم أركانها وتهديد مكونات الشعب، مضيفا في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إنه منذ البداية تم اختيار السياسة بديلاً عن السلاح، موضحا أن العنف لا يبني الدول، بل تبنى بالحرية والعدالة والمساواة وفق دستور حاكم وقوة القانون.

وأضاف رئيس مجلس النواب العراقي: «لن نغير نهجنا المصر على بناء الدولة بعيداً عن العنف».

«الكاظمي»: الفوضى في العراق تعني تمددها في المنطقة

وكان رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أعلن في وقت سابق، رفضه الزج بالعراق في مشاكل الخارج وتحويلها إلىساحة لتصفية الحسابات، وحذر المسؤول العراقي، من أن الفوضى في بلاده تعني تمددها في المنطقة.

وأشار الكاظمي، إلى أن استقرار بلاده يعني استقرار المنطقة، موضحا أن هذه المرحلة مفصلية ومهمة. وأشار المسؤول العراقي، إلى أنه لا ينبغي استغلال هذه الظروف لإشاعة الفوضى، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكان رئيس الوزراء العراقي أعلن في 8 فبراير الجاري، اتخاذ إجراءات سريعة لمعالجة تداعيات اغتيال كل من القاضي أحمد فيصل الساعدي والرائد حسام العلياوي، اللذين تم اغتيالهما في محافظة ميسان، متوعداً بالقصاص من المجرمين.

«التيار الصدري»: هناك سماسرة تستجدي عدم استضافة وزير المالية تحت قبة البرلمان

بدوره، أشار القيادي في «التيار الصدري»، جواد الشهيلي، أمس الجمعة، إلى وجود سماسرة تستجدي عدم استضافة وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، تحت قبة البرلمان.

وقال الشهيلي، في تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن علاوي، من العوائل الارستقراطية لذلك لا يشعر بمعاناة العوائل الكادحة، وفقا لما ذكرته قناة «السومرية» الإخبارية العراقية.