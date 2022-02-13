جريمة تهز العراق.. عم يتجرد من إنسانيته ويقتل شقيقه ويهتك عرض ابنتيه

أعلنت السلطات الأمنية في العراق اعتقال رجل متهم بقتل شقيقه واغتصاب ابنتيه الكبرى 15 عاماً والصغرى 12 عاما.

ذكرت وسائل إعلام محلية أن قيادة عمليات بغداد قد تمكنت من القبض على المتهم بقتل شقيقه واغتصاب ابنتيه في العاصمة العراقية بغداد.

عمها اغتصبها بعلم والدتها التي احتجزها هي الأخرى

وأوضح أن جريمة الاغتصاب جاءت بعد أن قتل المتهم شقيقه في وقت سابق، حيث كشفت المجني عليها والبالغة 15 عاما، أن عمها اغتصبها بعلم والدتها التي احتجزها هي الأخرى في وقت سابق، بعد قتل زوجها، حيث كشقت أن المتهم قد عذبهم وهددها بالقتل في حال أوصلوا القصة للسلطات، هي وشقيقتها البالغة من العمر 12 عاما والتي اغتصبها هي الأخرى تحت التهديد والتعذيب باستخدام أبشع الوسائل على حد قولها.

الجريمة تعدت أصداؤها العاصمة، وأحدثت جدلا ونقاشا وأحدثت هزة بالأوساط العراقية، كذلك على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد عمليات التحري وجمع المعلومات، تمكنت قيادة العمليات ببغداد وفقا لبيانها من إلقاء القبض على المجرم الموجود بمنطقة النهروان، والذي تم ضبطته وبحوزته بندقية كلاشنكوف مع ملحقاتها.

وبحسب بيان قيادة العمليات ،اعترف المتهم فى التحقيقات الأولية ، بجريمة القتل وزنا المحارم والتعنيف بحق أخيه وزوجته وابنتيه القاصرات ، والتى تبلغ أعمارهن 12 و15 عاما ، والثالثة التى تعرضت للعنف الجسدى ، حيث تبين أثناء التحقيق تعرضها للضرب والذى تسبب فى كدمات بالوجه وانحناء بالظهر .

اليونيسف قلقة بشأن العنف ضد الأطفال فى العراق

بدورها كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة، اليونيسيف، قد أعربت منذ ديسمبر الماضى عن قلقها الشديد بشأن العنف الذى تتعرض له الأطفال فى العراق ، نظرا للتقارير والبيانات المتعلقه بملف العنف بالأطفال فى العراق ، ودعت ، إلى حماية الأطفال من كافة أشكال العنف الجسدي والنفسي، بما في ذلك الإساءة الجنسية، وفقا للمادة 19 من اتفاقية حقوق الطفل، والتي وقّع عليها العراق، وتعزز هذا الالتزام بحماية الأطفال من خلال المادة 30 من دستور العراق .

ووفقا للمنظمة ، فقد بلغ عدد الجرائم المسجلة عام 2021 في العراق 1077 جريمة قتل، جرى اكتشاف 666 جريمة منها، أي بنسبة 61%.

تجدر الإشارة إلى أن تلك الجريمة أحدث غضبا وتفاعلا واسعا باشارع العراقى وعلى مواقع التواصل ، حيث طالب الجميع بمعاقبة المتهم بأقصى العقوبة .

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