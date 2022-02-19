قمة جبل موسى تستقبل 1500 سائح رغم الأمطار.. درجة الحرارة 3 تحت الصفر

تعرضت مدينة سانت كاترين، اليوم السبت، لبرودة شديدة، وغطت سماء المدينة وقمم الجبال السحب والغيوم التي تسببت في سقوط أمطار خفيفة.

وقال اللواء طلعت العناني رئيس مدينة سانت كاترين، اليوم السبت، إن درجات الحرارة منخفضة بالمدينة، وهناك أمطار خفيفة تساقطت على المدينة لكنها لم تستمر كثيرا، مشيرا إلى أنه رغم برودة الجو إلا أن السائحين توافدوا لزيارة دير سانت كاترين وجبل موسى.

1500 سائح زاروا دير سانت كاترين

وأكد رئيس مدينة سانت كاترين، لـ«الوطن»، أن المدينة استقبلت أمس قرابة 1500 سائح من مختلف الجنسيات ومعظمهم من المصريين، وأنهم صعدوا إلى حبل موسى وقضوا الليل هناك لمشاهدة شروق الشمس رغم انخفاض درجات الحرارة إلى 3 تحت الصفر.

وأضاف، أن الغيوم غطت قمم جبال سانت كاترين وموسى وجبل عباس، وشاهد السياح السحب التي نزلت علي المدينة والقمم الجبلية في لوحة فنية طبيعية.

سانت كاترين بدون ثلوج

وذكر اللواء طلعت العناني، أن الأجواء باردة بالفعل والحرارة منخفضة لكن لم تسقط أي ثلوج على المدينة اليوم السبت، موضحا أن المدينة مستعدة لاستقبال الأمطار والسيول من خلال تطهير مخرات السيول ووجود معدات التدخل السريع.

وتابع، بأن تطهير مخرات السيول وتطوير المجاري يأتي ضمن مشروع التجلي الأعظم لحماية المدينة من اخطار السيول، وقال إن المدينة لم تتعرض لأي سيول اليوم.