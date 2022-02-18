محافظ جنوب سيناء: رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة التغيرات المناخية

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الجمعة، إنه جرى رفع درجة الاستعداد القصوى بكل المدن لمواجهة التغيرات المناخية، مشيرا إلى أنه بالرغم من تحسن درجات الحرارة في مدن جنوب سيناء إلا أن ظاهرة الأخدود قد تؤثر على المحافظة وتعرضها للأمطار والسيول.

وأوضح المحافظ في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن كل رؤساء المدن لديهم خطط المواجهة والتعامل مع مثل هذه الأزمات بسبب تكرار الأمطار والسيول كل عام، قائلا، إنه جرى الانتهاء من أعمال حماية المحافظة من أخطار السيول.

لأول مرة سانت كاترين 6 درجات

أكد اللواء طلعت العناني رئيس مدينة سانت كاترين لـ«الوطن»، أن مدينة سانت كاترين لأول مرة تسجل درجة حرارة 6 درجات في الفجر، وهذا يعني تحسنا كبيرا في درجات الحرارة، وبلغت الحرارة في قمة جبل سانت كاترين 1 تحت الصفر، ودرجة حرارة جبل موسى 2 درجة.

وقال إن الثلوج اختفت من فوق الجبال بسبب ارتفاع درجات الحرارة، موضحا أن هناك تقلبات في حالة الطقس والمدينة مستعدة لاستقبال هذا التغير في الأحوال المناخية.

جبل موسى يستقبل 1100 سائح

قال اللواء طلعت العناني إن الرحلات السياحية إلى المدينة انتعشت في إجازة نصف العام، موضحا أن المدينة استقبلت أفواج يالا كامب التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة.

وتابع أن جبل موسي استقبل ليلة أمس قرابة 1100 سائح من مختلف الجنسيات حيث صعدوا أمس من منتصف الليل للمبيت فوق الجبال ومشاهدة لحظات شروق الشمس من ارتفاع أكثر من 2000 متر، موضحا أن المدينة تستعد خلال الفترة المقبلة لافتتاح مشروع التجلي الأعظم الذي تبلغ تكلفته أكثر من 5 مليارات جنيه، وهو إضافة لمدينة الديانات السماوية الثلاث.