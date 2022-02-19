طقس سيئ يضرب البحيرة.. موجة صقيع وسقوط أمطار غزيرة والعظمى 15 درجة

تشهد محافظة البحيرة، اليوم السبت، انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة ضمن موجة صقيع تضرب المحافظة منذ ساعات قليلة، فيما تتساقط أمطار غزيرة على مختلف المدن والمراكز لاسيما المدن الساحلية وهي إدكو ورشيد والمحمودية، وذلك عقب موجة من تحسن الطقس وارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام الماضية.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت، طقسا باردا نهاراً، شديد البرودة ليلاً على كافة الأنحاء، مع توافر فرص لتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة وقد تكون رعدية أحيانا بنسبة حدوث 50٪ تقريباً، ونشاط للرياح أحياناً.

حالة البحر ودرجة الحرارة

ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، وسجلت درجات الحرارة المتوقعة اليوم في البحيرة العظمى 15 درجة مئوية والصغرى بلغت 10 درجات.

رفع حالة الطوارئ

ومن جانبه، وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، برفع درجة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع الأمطار ورفعها من الشوراع والميادين، لتسيير الحركة المرورية أمام المواطنين، موجها بنشر معدات الشتاء في الشوارع وعددها 1260 معدة، وذلك بالتزامن مع موجة الطقس السيء التي تشهدها المحافظة طبقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية.

كما وجه المحافظ بضرورة متابعة أعمال صيانة أسلاك الكهرباء وأعمدة الإنارة واللوحات المعدنية المثبتة في الشوارع والميادين، وكذلك مراجعة المعديات النهرية والمنازل الآيلة للسقوط، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف منها حفاظاً على سلامة وأرواح المواطنين.