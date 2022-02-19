الأماكن الأكثر تأثرا بسقوط الأمطار والسيول.. وثلوج على هذه المنطقة

أمطار غزيرة شهدتها عدد من المناطق المختلفة أمس، جعلت المواطنين يتخوفون من سقوط السيول وعودة انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير وملحوظ، ما جعل هيئة الأرصاد الجوية تعلن عن تفاصيل حالة الطقس الأيام المقبلة، وأكثر المناطق التي تتأثر بسقوط الأمطار والسيول، إذ يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للبرودة على شمال الصعيد.

وبالنسبة لحالة الطقس ليلا يكون معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يكون الطقس شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، كما تتكون الثلوج على مرتفعات سانت كاترين.

مناطق تتأثر بسقوط الأمطار والسيول اليوم

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة اليوم قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من مدن القناة، وقد تصل لحد السيول على مناطق من سيناء ومحافظة البحر الأحمر وشمال الصعيد على فترات متقطعة، كما أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، قد تكون رعدية أحيانا على السواحل الغربية والوجه البحري، تمتد للقاهرة على فترات متقطعة.

وأشارت هيئة الأرصاد في بيان لها، إلى أنه من المتوقع نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق المكشوفة.

أماكن سقوط الأمطار الأيام المقبلة

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يكون هناك استقرارا في حالة الطقس بدء من يوم الأحد، ليستمر إلى يوم الثلاثاء الموافق 22 فبراير، واستقرار الأحوال الجوية، ويكون هناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة على مناطق من سيناء ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وتنعدم فرص سقوط الأمطار يومي الاثنين والثلاثاء، لتعود مرة أخرى يومي الأربعاء والخميس، لتكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة.