آخر أعمال الفنان عبد العاطي صالح قبل رحيله صباح اليوم

تقام صلاة الجنازة على الفنان عبد العاطى صالح، الذي رحل في ساعة مبكرة من صباح اليوم عن عمر يناهز 58 عاما، بعد صلاة ظهر اليوم السبت، وذلك بمسجد قرية النجيلى أبو المطامير بالبحيرة، مسقط رأسه.

أبرز المعلومات عن الفنان عبدالعاطي صالح

وقال حسام عطا الأستاذ بمعهد الفنون المسرحية، في تصريحات لـ«الوطن»: عبد العاطي صالح فنان قدير ورفيق رحلة الصبا والكفاح في القاهرة، إذ كنا مجموعة من القادمين لدراسة المسرح من الأقاليم، وكان بيننا نوع من التعاون المشترك، واستمرت صداقتنا طوال عمره.

وتابع «عطا»: «تخرج الفنان الراحل من معهد الفنون المسرحية، رفيق رحلة كفاح في المسرح وعاش عمره كله للمسرح، وهو مواليد قرية النجيلي التابعة لمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، في عام 1963».

وقدم الراحل أعمالا هامة فى المسرح منها «رحلة التنوير»، إخراج الدكتور حسين جمعة، و«متستفهمش» ومعظم مسرحيات مسرح الاستفهام للمؤلف مصطفى سعد، ومسرحية «استجواب»، تأليف الدكتور سامح مهران وإخراج حسام عطا.

آخر أعمال عبد العاطي صالح

وأضاف «عطا»: «شارك الفنان الراحل فى عشرات الأعمال الفنية، وكان آخر أعماله على مسرح البالون بطولة العرض المسرحي «ساحر الأحلام» من تأليفي وإخراج حسام عطا، وقدم دور ملك الجان، وقد كان رائعا في هذا العمل تجلى بقدراته التمثيلية على أعلى مستوى، وحظي بتقدير الجمهور والنقاد، التي وصفها البعض بأنها مستوى عالمي من التمثيل».

كما قدم الفنان الراحل عددا من الأعمال التليفزيونية مع كبار المخرجين والفنانين، أغلبها مع المخرج إسماعيل عبد الحافظ، ومن هذه الأعمال مسلسل عفاريت السيالة، وآخر عمل تليفزيوني له كان المشاركة فى مسلسل «نسر الصعيد»، مع الفنان محمد رمضان.

كما شارك بالتمثيل في عدد من الأعمال الفنية، نذكر منها، السيرة العاشورية: الحرافيش، ج1 عام 1998، ومسلسل «عائلة الحاج متولي» عام 2001، و«سلسال الدم ج5» 2018.