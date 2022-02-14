فاروق فلوكس: دور «ترتر» سبب لي مشاكل.. و«أحمد» تعرض للتنمر بسببه

كشف الفنان القدير فاروق فلوكس عن عدم رفضه المشاركة في عمل تلفزيوني أو مسرحي بشرط أن يكون الدور مهم وذو قيمة، متابعا: «إذا كان دور مهم وذو قيمة هعمله، لكن أعدي قدام الكاميرا لا».

معنديش وقت أعمل أدوار ليست ذو قيمة

وأضاف «فلوكس»، في لقاء خلال برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة ON، «لازم يكون العمل ذو قيمة، ماعدش فيه وقت، أنا عمري 85 سنة ومعنديش وقت أعمل أعمال ليست ذو قيمة، وكان عيد ميلادي أول أمبارح».

وتحدث عن المشاكل التي تسببه له دور «ترتر» في فيلم «الراقصة والسياسي»، قائلا: «شخصية ترتر كانت شخصية جريئة لأن الفنان في تناوله للشخصية لابد أن يتم بمعادلة، وإذا استطاع الفنان أن يحقق ذلك بمعادلة سليمة سيصل للشخصية المطلوبة، وأنا تصورت أن شخصية ترتر هو الجزء الرديء في شخصية نبيلة عبيد، واشتغلت على هذا الأساس».

تعرضت للتنمر أنا وأولادي بسبب دور «ترتر»

وأكمل: «شخصية ترتر عملت مشاكل لأولادي في المدرسة، حيث كانوا يتعرضون للتنمر، ويقولوا لهم يا ترتر، وكانوا بيضربوا بعض، ولما عرفت المعلومة روحت المدرسة وقابلت الناظر وكان إنجليزي وشرحت له الموضوع، وقالي اتكلم مع الناظر المصري، وقلت له عاوز أخش الفصل، عشان أفهمهم إن ده تمثيل مش حقيقة، وبالفعل دخلت الفصل وشرحت، وانتهى المشهد في الفصل أن الأولاد سقفولي».

وروى أن ابنه الفنان أحمد فلوكس عانى بسبب هذا الدور من تنمر زملائه، قائلاً: «كان أحمد متضايق وبيشتكيلي، وكان بيضرب الأولاد لما بيتنمروا عليه».

ولفت أنه تعرض لانتقادات من قبل مديره بسبب دور «ترتر»، قائلاً: «قالي إزاي تبقى ممثل وتبقى دور زي ده عاوز تقلل من قيمة المهندس؟.. وشرحت له وقلت له أنا عارف أنها شخصية قبيحة بس حبيت أمثل، وأقول للناس ممكن يكون جواه حاجة كويسة».

ولفت إلى أن عمله كمهندس لم يتعارض مع عمله في الفن، قائلاً: «وصلت لمركز كبير في الهندسة، ووصلت لمدير مشروعات » متابعا: «أنا أتقنت كل الأدوار لما عملت دور يوناني أو يهودي بتقن الدور».