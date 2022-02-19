166 مليار جنيه قيمة صادرات مصر لـ5 دول خلال 11 شهرا

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، النشرة السنوية للتجارة الخارجية لشهر نوفمبر 2021، وكشفت بيانات النشرة عن العديد من المفاجآت الإيجابية عن الإنتاج والتصدير المصري، وتحقيق زيادات في العائد من العملات الأجنبية، وحصلت «الوطن» على نسخة من بيانات النشرة السنوية للتجارة الخارجية، نعرض بعض أرقامها في التقرير التالي:

166.1 مليار جنيه قيمة صادرات مصر في 11 شهرا

ورصدت بيانات النشرة السنوية للتجارة الخارجية التي أصدرها الجهاز خلال شهر نوفمبر 2021، عن الفترة من يناير إلى نوفمبر 2021، أن إجمالي قيمة صادرات مصر إلى أهم خمس دول هي تركيا وأسبانيا وإيطاليا وأمريكا والسعودية على الترتيب، بلغ 10 مليارات و583 مليونا و499 ألف دولار ما يعادل 166 مليارا و160 مليونا و943 ألف جنيه مصري.

وجاء إجمالي قيمة صادرات مصر إلى تركيا خلال الفترة من يناير الى نوفمبر 2021، بنحو 2 مليار و505 ملايين و521 ألف دولار، أي ما يعادل تقريبا 39 مليارا و459 مليونا و105 آلاف جنيه، مقابل مليار و504 ملايين و979 ألف دولار أي ما يعادل 23 مليارا و628 مليونا و170 ألف جنيه مصري، في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2020، بزيادة بلغت 66.5 %، وذلك قيمة وقود وزيوت معدنية وأسمدة وآلات وأجهزة كهربائية.

2.2 مليار دولار حجم صادرات مصر إلى أمريكا

وأظهرت النشرة أن قيمة صادرات مصر إلى الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة نفسها، بلغت 2 مليار و231 مليونا و578 ألف دولار، أي ما يعادل 35 مليارا و35 مليونا و774 ألف جنيه مصري، حصيلة صادرات ملابس وتوابعها ولدائن ومصنوعاتها وحديد وصلب فلاذ وسجاد وأغطية أرضيات من مواد نسيجية.

وأوضحت النشرة أن صادرات مصر إلى أسبانيا، بلغت مليار و672 مليونا و846 ألف دولار، أي ما يعادل 26 مليارا و263 مليونا و682 ألف جنيه مصري، مقابل 753 مليونا و155 ألف دولار، أي ما يعادل تقريبا 11 مليارا و824 مليونا و533 ألف جنيه، في نفس الفترة من عام 2020.

ولفتت النشرة إلى أن قيمة صادرات مصر إلى إيطاليا، خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2021 بلغت 2 مليار و183مليونا و322 ألف دولار، أي ما يعادل 34 مليارا و278 مليونا و155 ألف جنيه مصري، بينما بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى السعودية، نحو مليار و990 مليونا و232 ألف دولار، أي ما يعادل 31 مليارا و246 مليونا و642 ألف جنيه مصري.

يذكر أن النشرة السنوية للتجارة الخارجية، يصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بشكل دوري، وتتضمن قيمة وحجم الصادرات والواردات للسلع الاستهلاكية والمعمرة والسلع والمنتجات الغذائية، خلال 11 شهرا في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2021، ومقارنتها بنظيرتها خلال الفترة نفسها من العام السابق.