«التعليم» تكشف حقيقة تغيير مواعيد الدراسة الترم الثاني 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواعيد الدراسة الترم الثاني 2022، موضحة أنه لا صحة لتغيير المواعيد، والدراسة بدأت صباح اليوم السبت، وتستمر لمدة 97 يوماً، عقب انتهاء إجازة الفصل الدراسي الأول يوم 17 من نفس الشهر، لافتة إلى بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية 7 مايو 2022.

مواعيد انتهاء الدراسة الترم الثاني

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن الدراسة الترم الثاني تنتهي يوم الخميس الموافق 9 يونيو المقبل، وتبدأ امتحانات الدبلومات الفنية 21 مايو 2022 وامتحانات الثانوية العامة 11 يونيو، مؤكدة أن صافي مدة الدراسة بالفصل الدراسي الثاني 97 يومًا بعد حذف أيام الجمع والإجازات الرسمية، وتعتبر فترة الامتحانات ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحسب ضمن نسبة الحضور.

وقال ياسر أنس، مدير التعليم العام بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إن مواعيد الدراسة الترم الثاني 2022 تم تعميمها على جميع المدارس، موضحاً أنه جرى التأكيد على تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية والالتزام بها وتوفير المطهرات والمعقمات وارتداء الكمامات، مشدداً على متابعة الجرعات التنشيطية للعاملين وموافاة المنسق الصحي للمديرية بالأعداد والإحصاءات أول بأول.

الدراسة الترم الثاني 2022 حضورية

وأضاف «أنس» لـ«الوطن»، أن الدراسة الترم الثاني 2022 حضورية في المدارس وسط تنفيذ كل الإجراءات الوقائية المشددة ضد فيروس كورونا المستجد، مؤكداً أنه هناك متابعة المقاعد والتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستخدام ومراجعة أعمال الصيانة البسيطة ونظافة المدارس، وشدد على توعية الطلاب من الفئة المستهدفة للتطعيم بأهمية اللقاح حرصا على الصحة العامة.

من جانبه، قال محمد عبدالتواب، مدير مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، إن الدراسة الترم الثاني بدأت بتخصيص البرامج العلاجية الخاصة بالطلاب والوقوف على مدى تحسن مستوى الطلاب واقتراح الحلول المناسبة لعلاج السلبيات، موضحاً أنه تم التنبيه على جميع المدارس بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية ضد كورونا والمواعيد المحددة للدراسة التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم.

وأضاف «عبدالتواب» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه هناك تعليمات مشددة لجميع المدارس بالالتزام بالخريطة الزمنية في خطة توزيع المناهج للتيرم الثاني 2022 وأهمية سير الدراسة وتباع القواعد والقرارات المنظمة لذلك.

وفي سياق متصل، كشفت باسمة فرح، مديرة مدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات لغات بقصر النيل، عن تفاصيل أول أيام الدراسة، موضحة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تم تطبيق كل الإجراءات الوقائية ضد كورونا، وتم التنبيه على الطالبات بعدم الغياب بدون عذر قهري.