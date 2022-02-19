رئيس «النواب» يشارك في مؤتمر رؤساء المجالس والبرلمانات العربية.. اليوم

يشارك المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، اليوم السبت، الموافق 19 فبراير 2022، على رأس وفد برلماني، في أعمال المؤتمر الرابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، والذي يعقد بمقر جامعة الدول العربية، وسيناقش المؤتمر دور البرلمانيين في دعم الأمن والاستقرار في العالم العربي.

كلمة رئيس مجلس النواب

ومن المقرر أن يلقي المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كلمة حول موضوع المؤتمر، يستعرض خلالها أبرز تطورات الوضع العربي الراهن ودور البرلمانيين في تعزيز الأمن والاستقرار العربي.