«التعليم» تكشف حقيقة تأجيل الدراسة الترم التاني 2022 وتعلن تعليمات عاجلة

حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة تأجيل الدراسة الترم التاني 2022، مؤكدة أن الدراسة حضورية في المدارس ووسط تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية ضد كورونا كاستمرار أعمال التعقيم للفصول وإلزام الطلاب والمعلمين بارتداء الكمامة الطبية وتخصيص طبيب زائر في كل مدرسة، فضلاً عن متابعة تلقي الفئة المستهدفة للقاح كورونا بالتنسيق مع مديريات الصحة والسكان.

الدراسة الترم التاني 2022 منتظمة وحضورية في المدارس

وقالت الوزارة في بيان لها، إن الدراسة الترم التاني 2022 منتظمة وحضورية في المدارس وتأجيلها قرار يعود للجنة العليا لأزمة كورونا، لافتة إلى أن الوزارة وفرت العديد من المنصات التعليمية التي تتيح للطلاب التعرف على فهم مخرجات التعلم في المقرر الدراسي والتدريب على نمط الأسئلة الجديد الذي يركز على فهم الطالب وليس الحفظ والتلقين.

وفي سياق متصل، قالت بسمة فرح: «نتمنى استكمال الدراسة الترم التاني 2022 حضورياً في المدارس ونطلب من الله أن تنتظم الحياة والدراسة»، موضحة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المدرسة وجهت الطالبات بالعمل على تحسين مستوياتهم، خاصة الذين حصلوا على تقديرات ضعيفة في امتحانات الفصل الدراسي الأول.

من جانبه، أكد محمد عبدالتواب، مدير مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، أن الدراسة الترم التاني 2022 حضورية في المدارس، وتم التنبيه على أن احترام المعلم في المقام الأول لحسن سير العملية التعليمية، وغير مسموح الإساءة لأي كادر تعليمي داخل المؤسسة التعليمية.

وأضاف «عبدالتواب» لـ«الوطن»، أنه تم التنبيه على المدارس بضرورة التأكد من الخدمات المعاونة في جميع المدارس ومراعاة إغلاق صنابير المياه قبل مغادرة المدرسة والمفاتيح العمومية للكهرباء وغلق الأبواب والشبابيك وعدم تواجد أي طالب بعد انتهاء اليوم الدراسي، فضلاً عن إعداد الجداول المدرسية وتوزيع المهام وفق القرارات المنظمة لها.