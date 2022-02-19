«تاج الدين»: 152 مصنعا قادرة على إنتاج وتصنيع لقاحات كورونا في مصر

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، إنَّ الدولة المصرية لديها القدرة على إنتاج لقاحات كورونا، إذ إننا نمتلك نحو 152 مصنعًا لإنتاج الأدوية بكافة أنواعها.

98% من أدوية كورونا تنتج في مصر

وأوضح «تاج الدين»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة قناة «extra news»، ويقدمه الإعلاميان همام مجاهد ومنة فاروق، اليوم السبت، أنه ما يقارب من 98% من أدوية كورونا يتمّ إنتاجها في مصر، منوها بأنّ عجلة الحياة الطبية وتطورها لم تتوقف خلال الجائحة، وذلك دليل على مدى قوة البنية الطبية وقدرتها على التعامل مع كافة الأزمات.

وشدد على أنَّ الدولة المصرية لديها البنية الصحية الكاملة لإنتاج اللقاحات، ولذلك لم نشهد أي نقص في المواد الطبية والأدوية خلال جائحة كورونا، متابعًا: « لدينا ما يقارب من 88 مستشفى حميات وصدر، وهذا أمر لا يوجد في العديد من الدول العالمية».

وأكّد أنَّ إنتاج مصر للقاح كورونا، لم يأت من فراغ وليس وليد اليوم وعمل على تأمين الحاضر والمستقبل، متابعا: مصر سبقت الفكر الذى تم الإعلان عنه بالأمس الخاص، بنقل التكنولوجيا الطبية لتصنيع اللقاحات داخل أفريقيا.

وأوضح أنَّ الدولة تعاملت مع فكرة إنتاج وتصنيع لقاحات كورونا بفكير استراتيجي قومي رئاسي، وذلك للحد من تدعيات أزمة كورونا والصراع للحصول على اللقاحات، مؤكّدًا أنَّ تعامل الدولة المصرية مع أزمة كورونا كان بمثابة تجربة احترافية فريدة من نوعها، وعليه نجحنا في السيطرة علي الأزمة بشكل كبير.

أهمية توطين صناعة اللقاحات

وأفاد بأنَّ عدد سكان أفريقيا الحاصلين على لقاح كورونا لم يتخط الـ11% حتى الآن، متابعًا: «مصر سعت للحصول على اللقاحات من كل المصادر، ولم نتوقف عند هذه النقطة فقط بل سعينا إلى تصنيع اللقاحات».

وأشار إلى أنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي شدد على أهمية توطين صناعة اللقاحات للحد من أزمة كورونا، متابعًا:« فكرة نقل تكنولوجيا تصنيع اللقاحات داخل أفريقيا أمر مهم للغاية وسيعمل بشكل كبير على تحجيم شدة الجائحة داخل أفريقيا».